Igor Tudor claque la porte, les supporters accusés

Par Guillaume Conte

L'entraineur de l'Olympique de Marseille a annoncé son départ en fin de saison, ce jeudi. Le choix d'Igor Tudor est motivé par plusieurs raisons, dont l'accueil houleux qu'il a reçu en début de saison.

Quelle est donc la malédiction qui frappe l’Olympique de Marseille avec ses entraineurs ? A l’image d’un Marcelo Bielsa capable de partir après la 1ère journée de championnat, Jorge Sampaoli avait surpris tout le monde en quittant le club en pleine préparation estivale l'été dernier. Un an plus tard, c’est fait plus cordialement, et dans les temps, mais Igor Tudor a tout de même donné sa démission à Pablo Longoria à la veille de la 38e journée de Ligue 1. Et pourtant, la saison n’est pas manquée du côté de l’entraineur croate, qui a envoyé du jeu et donné envie aux supporters de remplir jusqu’à la gorge le Vélodrome à chaque match. Malgré les déceptions sportives dans toutes les compétitions finalement, puisque la deuxième place n’a pas été au rendez-vous et que les résultats ont été catastrophiques dans les coupes, d’Europe ou de France, l’ancien défenseur semblait parti pour continuer une saison de plus.

Une préparation terrible, un accueil houleux

Mais il a annoncé son départ la semaine dernière à Pablo Longoria, et les longues discussions du dimanche au mardi soir entre les deux hommes n’ont pas permis d’inverser la tendance. Igor Tudor ne s’est jamais adapté à Marseille, et La Provence en donne les raisons principales. Dès le départ, les choses sont très mal parties. Selon le quotidien régional, il n’a jamais digéré les sifflets à son encontre lors de la première journée, où il payait son style cash avec les stars de l’équipe dans les stages de pré-saisons et des résultats décevants en préparation. Les supporters espéraient même avoir sa peau d’entrée de jeu, dans un procès d’intention qu’il n’a pas du tout digéré. Son choix était-il déjà fait ? Ce n’est pas impossible puisque, malgré son contrat de deux ans, le Croate n’a jamais fait venir sa famille pour qu’elle puisse s’installer à Marseille.

Très posé en conférence de presse, il n’a jamais haussé le ton pour expliquer son départ, estimant simplement qu’il s’agissait d’une décision qui lui est propre. « J’ai pris cette décision pour des raisons privées et professionnelles. Je n’ai aucun accord avec un autre club. Je ne m’en vais pas parce que j’ai eu une dispute avec quelqu’un ou parce que les gens ne m’appréciaient pas, au contraire. Je souhaite le meilleur au club et à toutes les personnes qui y travaillent », a lancé Igor Tudor, qui est aussi soupçonné d’avoir voulu peser sur le mercato de l’OM pour cet été, ce qui était totalement impensable aux yeux de Pablo Longoria. Résultat, l’épisode Tudor n’aura duré qu’un an, et les supporters marseillais vont certainement suivre d’un oeil aiguisé la suite de l’été du Croate, qui n’a pas forcément envie de prendre une année sabbatique, mais envisage plutôt d’entrainer à nouveau du côté de l’Italie.