Rennes miraculé dans le derby à Brest

8e journée de Ligue 1

Stade Francis Le Blé

Le Stade Brestois 29 et le Stade Rennais font match nul 1-1

But pour le Stade Brestois 29 : Del Castillo (54e, sp)

But pour le Stade Rennais : Jota (86e)

Rennes se contentera de ce quatrième match consécutif sans victoire en Ligue 1. Ce samedi, les Rouge et Noir n’ont pu arracher qu’un nul à Brest (1-1) au terme d’une nouvelle prestation décevante. Rien à retenir des 40 premières minutes durant lesquelles les deux équipes ne profitaient pas de leurs temps forts respectifs. La partie s’animait un peu avant la pause, lorsque le Brestois Camara touchait la barre, avant l’arrêt de son coéquipier Bizot sur la tentative de Gouiri.

Jota sauve Rennes

Ce n’était qu’un petit éclair côté rennais. Car au retour des vestiaires, les hommes d’Eric Roy concrétisaient leur domination sur un penalty généreusement accordé, et conclu par le spécialiste Del Castillo (1-0, 54e). Sans véritable réaction, Rennes se dirigeait vers une défaite logique, jusqu’à l’égalisation arrachée par la recrue Jota (1-1, 86e) sur un centre de Kalimuendo ! On peut parler d’un nul bien payé pour les Rennais.