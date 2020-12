Rennes : Focalisé sur Madrid, Camavinga met son rêve en danger

Dans : Rennes.

Sous contrat avec le Stade Rennais jusqu’en 2022, Eduardo Camavinga se verrait bien rejoindre le Real Madrid l’été prochain. Si sa situation n’évolue pas, ses dirigeants ne pourront peut-être pas l’en empêcher. Contrairement à son nouvel agent.

N’en déplaise au Stade Rennais et à son entraîneur Julien Stéphan, l’avenir d’Eduardo Camavinga fait beaucoup parler, et pas seulement dans la presse française. Nos confrères espagnols suivent la situation du milieu de terrain avec la plus grande attention. Et pour cause, l’international tricolore est annoncé dans le viseur du Real Madrid. Le prodige de 18 ans serait effectivement l’une des priorités de la Maison Blanche et plus particulièrement de son coach Zinédine Zidane. Autant dire que le récent changement dans l’entourage du joueur n’a pas échappé aux Merengue. Pour rappel, Camavinga vient de changer d’agent. Le Rennais s’est séparé de Moussa Sissoko et a confié ses intérêts à l’agence ICM Stellar de Jonathan Barnett.

Une excellente nouvelle selon les médias ibériques qui rappellent que cette agence gère la carrière de plusieurs jeunes au sein de la réserve du Real Madrid. De plus, la source Todofichajes affirme que Camavinga a annoncé à son nouvel agent son souhait de partir l’été prochain. De quoi rendre le champion d'Espagne optimiste sur ce dossier. Les Madrilènes en oublieraient presque les nombreuses tensions de ces dernières années avec Jonathan Barnett, l’homme qui représente un certain Gareth Bale. Espérons pour le Real Madrid que l’agent ne sera pas rancunier. Rien n’est moins sûr compte tenu de ses piques régulièrement envoyées aux Merengue…