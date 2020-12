Rennes : Fin du suspense, Camavinga fait un choix fort au mercato

Dans : Rennes.

Après s’être séparé de son agent Moussa Sissoko, le prodige rennais Eduardo Camavinga devait choisir son nouveau représentant.

Ces derniers jours, les noms des plus gros agents de la planète football ont été associés à la star du Stade Rennais. Il faut dire que sauf improbable surprise, l’international tricolore va quitter Rennes pour un top club européen lors du prochain mercato, en échange d’un énorme chèque. Il est donc logique que les meilleurs agents au monde aient tenté de placer leurs pions afin de récupérer Eduardo Camavinga dans leur écurie. Et à en croire les informations du Parisien, c’est la puissante agence anglaise de Jonathan Barnett qui a raflé la mise. Stellar Group, désignée en 2019 comme l’agence de sportifs la plus célèbre au monde par le magazine Forbes, gère les intérêts de plusieurs stars du ballon rond.

Gareth Bale (Tottenham), Saul Niguez (Atlético de Madrid), Jack Grealish (Aston Villa), Mason Mount (Chelsea), Ibrahima Konaté (Leipzig) ou encore Duje Caleta-Car (OM) sont notamment représentés par cette agence, qui accueille désormais Eduardo Camavinga dans ses rangs. Dans son édition du jour, le quotidien francilien dévoile que le choix de cette agence pourrait ouvrir à la pépite du Stade Rennais les portes de la Premier League, plus que de la Liga ou de la Bundesliga, au vu des influences au sein de ce cette structure récemment rachetée par IMC Partners, une grande agence de divertissement américaine, qui gère notamment les carrières de plusieurs stars américaines dans la musique ou encore le cinéma. Pour rappel, c’est principalement le Real Madrid qui est évoqué dans la presse comme le principal courtisan d’Eduardo Camavinga. Mais nul doute que malgré son petit coup de mou depuis quelques semaines, le Français de 18 ans attirera bien d’autres convoitises lors du prochain mercato…