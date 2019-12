Officiel : Hunou prolonge à Rennes jusqu'en 2023

Dans : Rennes.

Demandée par le public rennais depuis des semaines, la prolongation de contrat d’Adrien Hunou est désormais signée.

Les deux parties négociaient depuis quelques mois, mais ne semblaient pas aussi proches que cela d’un accord. C’est pourtant conclu et l’attaquant du Stade Rennais a prolongé son contrat jusqu’en juin 2023, alors qu’il était jusqu’à présent libre de partir pour zéro euro en fin de saison.

« Je suis très heureux de prolonger l’aventure avec mon club formateur, un club qui m’est cher et qui ne cesse de grandir. J’ai toujours tout donné depuis le premier jour où j’ai intégré le centre de formation et je continuerai de le faire. Je voudrais remercier les supporters pour les nombreux messages de soutien qu’ils m’ont envoyés. Je suis très touché. Sans oublier mes coéquipiers, le staff et ceux qui ont œuvré pour cette prolongation de contrat, mon entourage et le Président Olivier Létang », a souligné l’attaquant des « Rouge et Noir », qui vient d’inscrire ce mercredi en Coupe de la Ligue son 29 buts sous les couleurs de son club, où il est arrivé à 16 ans.