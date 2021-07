L1 : Camavinga out, Rennes cible du lourd

Dans : Rennes.

Ambitieux au mercato, le Stade Rennais a d’ores et déjà bouclé les transferts de Loïc Badé, de Kamaldeen Sulemana et de Birger Meling.

Florian Maurice et Bruno Genesio doivent maintenant s’atteler à renforcer le milieu de terrain du Stade Rennais. Et pour cause, il est nécessaire de compenser le départ de Steven Nzonzi ainsi que le probable transfert d’Eduardo Camavinga, en fin de contrat en juin 2022 et qui refuse de prolonger l’aventure en Bretagne. Désireux de ne pas trop affaiblir l’effectif malgré le départ d’un prodige tel que Camavinga, le directeur sportif rennais Florian Maurice a activé une piste très ambitieuse, à en croire les informations obtenues par le journal L’Equipe. Et pour cause, le quotidien national dévoile que Rennes est sur la trace de Teun Koopmeiners, qui n’est autre que le capitaine du PSV Eindhoven à seulement 23 ans.

Présent avec les Pays-Bas à l’Euro, le milieu de terrain du PSV ne laisse pas insensible la direction sportive du Stade Rennais. La piste a d’ores et déjà été validée par Bruno Genesio, d’autant que Koopmeiners est un milieu très décisif puisqu’il a terminé le championnat de l’Eredivise à la troisième place du classement des buteurs avec 15 buts. Au milieu de terrain, une autre piste, sans doute moins onéreuse, est creusée par l’état-major du Stade Rennais. Elle mène à Xeka, qui pourrait voir d’un bon œil un départ de Lille après sa bagarre avec Tiago Djalo lors du match amical entre le LOSC et Courtrai (1-1). Reste que pour l’heure, le mercato du Stade Rennais est confronté à une limite sportive implacable, le barrage de la Ligue Europa Conférence. Plusieurs joueurs courtisés par Rennes attendent de savoir si les Bretons seront qualifiés pour la coupe d’Europe la saison prochaine avant de donner leur accord à Florian Maurice et à Nicolas Holveck.