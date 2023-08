Nemanja Matic, l'incroyable renfort du Stade Rennais

Dans : Rennes.

Par Claude Dautel

Le Stade Rennais réalise un mercato époustouflant et pourrait encore frapper un grand coup dans les prochaines 48 heures. Souhaitant renforcer son milieu de terrain, Bruno Genesio serait proche de voir débarquer dans son vestiaire Nemanja Matic, l'international serbe de 35 ans.

Quatrième du dernier Championnat de France de Ligue 1, le Stade Rennais affiche désormais ses ambitions, et le marché des transferts le confirme. Avec les signatures de Ludovic Blas et Enzo Le Féé ont rejoint le Roazhon Park afin d'apporter du sang neuf, mais les dirigeants bretons veulent à présent compenser le départ de Lesley Ugochukwu à Chelsea, et à en croire Ouest-France, la cible numéro 1 de Rennes n’est autre que Nemanja Matic. Agé de 35 ans, le milieu de terrain serbe a encore un an de contrat avec l’AS Rome qu’il a rejoint en 2022 après cinq saisons passées à Manchester United. Passé également par Benfica et Chelsea, Nemanja Matic pourrait apporter son énorme expérience au Stade Rennais. Et il est même prêt à fournir des efforts pour cela.

Matic fait un effort salarial pour venir à Rennes

Journaliste du quotidien breton, Pierre Le Gall précise ce dimanche que les discussions entre Rennes et l’AS Rome avancent très rapidement. Pour aider au transfert, Nemanja Matic a même déjà accepté de baisser son salaire, conscient que le club de Ligue 1 ne pouvait pas s’aligner sur les 4 millions par saison qu’il empoche actuellement avec la Roma. Le milieu de terrain serbe (48 sélections) sort d'une saison où il a participé à 35 matchs de Serie A et 13 en Europa League, même s'il n'a pas été un titulaire indiscutable pour José Mourinho. Rien n'est encore définitivement acté dans ce transfert spectaculaire, mais du côté de la Bretagne, on semble avoir confiance dans une issue heureuse dans les prochains jours.