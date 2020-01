Mercato : Nzonzi est dans l'avion, direction Rennes !

Dans : Rennes.

Un temps visé par l’Olympique Lyonnais au mercato, Steven Nzonzi devrait finalement prendre la direction du Stade Rennais.

Le prêt de Steven Nzonzi de l’AS Roma à Rennes est imminent. Dans les tuyaux depuis plusieurs jours, la venue de l’international tricolore en Bretagne se précise. Selon les informations obtenues par Eurosport, Steven Nzonzi est en ce moment même dans l’avion en directement de Rennes, où il va être prêté, sans doute sans option d’achat, par l’AS Roma.

Présent en conférence de presse ce jeudi avant le match entre Rennes et Nantes en Ligue 1, Julien Stéphan a confirmé des négociations pour la venue de Steven Nzonzi. « Je vois que vous en savez plus que moi à ce niveau-là. Je ne m’occupe absolument pas des tractations contractuelles. Donc je ne sais pas trop où ça en est. Je ne vais pas changer mon discours par rapport à la dernière fois : c’est un joueur qui est intéressant. Le club travaille. Après, est-ce que ce sera possible de le faire ou pas, je ne sais pas. Mais le club travaille » a-t-il indiqué. Voilà un gros coup qui se profile pour le club rennais, qui recherchait un joueur d’expérience au milieu de terrain durant ce mercato hivernal.