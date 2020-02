Mercato : Nzonzi à Rennes, pourquoi hésiter ?

Dans : Rennes.

Présenté officiellement ce lundi, Steven Nzonzi a évoqué son transfert en toute fin de mercato au stade Rennais. Le champion affirme ne jamais avoir gambergé sur l'offre bretonne.

Equipe en forme du moment, le Stade Rennais a réalisé le coup le plus étonnant du récent marché hivernal des transferts en faisant signer Steven Nzonzi. Après six mois passés à Galatasaray, et un constat d’échec, l’AS Rome a finalement négocié avec le club breton, et un accord a été trouvé à la toute fin du mois de janvier. Face à la presse, le champion du monde tricolore a confié qu’il n’avait pas réellement réfléchi longtemps quand l’offre rennaise lui est parvenue.

Car pour Steven Nzonzi, le challenge qu’Olivier Létang et Julien Stéphan lui proposent est très intéressant et le milieu de terrain est désormais impatient de commencer. « J’ai tout de suite aimé le challenge. C’est un club qui donne l’image d’évoluer, très positivement. Ça m’a plu. Et aussi je voulais rentrer dans mon pays, découvrir la Ligue 1. Il y a pas mal de choses qui ont fait que j’ai tout de suite accepté. J’ai eu la chance de discuter avec le président et ça s’est très bien passé. Toutes les énergies, tout m’a tout de suite plu. C’est ce qui fait que je suis là aujourd’hui. Cela a pris du temps mais c’est normal, j’ai l’habitude. Je n’ai pas eu peur. J’ai tout de suite vu que les échanges ont été très positifs avec mon entourage, mon père notamment. Je n’ai pas eu de pression, pas eu peur », a précisé Steven Nzonzi, qui est prêté jusqu’à la fin de saison par la Roma au Stade Rennais avec une option pour une saison supplémentaire.