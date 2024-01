L1 ‍: Rennes vise du lourd et rêve de Moise Kean cet hiver

Dans : Rennes.

Par Corentin Facy

En quête d’au minimum un renfort en attaque, le Stade Rennais a des vues sur Denis Bouanga. Mais la dernière cible du club breton se nomme Moise Kean, en manque de temps de jeu à la Juventus Turin.

Pour l’instant, le mercato du Stade Rennais donne l’impression de patiner. Après 12 jours en janvier, le club breton n’a toujours pas officialisé la moindre recrue. Ces dernières heures, le dossier Nemanja Matic a focalisé l’attention des dirigeants bretons, qui n’ont pas l’intention de se laisser marcher dessus par l’international serbe, qui fait le forcing pour signer à l’Olympique Lyonnais. Rennes souhaite se renforcer en attaque et apprécie le profil de Denis Bouanga. Dans un autre style, bien plus axial et qui pourrait notamment être utile en cas de départ d’Arnaud Kalimuendo, les dirigeants bretons étudient la piste menant à Moise Kean, qui ne s’est pas imposé comme un titulaire à la Juventus Turin.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Moise kean 🦍 (@moise_kean)

D’après les informations du journal Ouest-France, la piste de l’ancien attaquant du PSG est « sérieuse » puisque le joueur correspond aux critères cochés par le Stade Rennais pour le recrutement d’un avant-centre. Un prêt est envisageable d’autant que selon le média, la Vieille Dame acceptera de prêter son joueur pour six mois sans option d’achat. La concurrence fait rage néanmoins en Italie, où plusieurs clubs de Série A sont également intéressés par celui qui avait marqué 17 buts au PSG lors de la saison 2020-2021. Moise Kean de son côté est lui aussi favorable à un départ de la Juventus car à six mois de l’Euro, il sait qu’il a besoin de jouer pour convaincre Luciano Spalletti de le sélectionner.