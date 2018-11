Rennes : Eduardo Camavinga, 16 ans et c’est déjà la folie

Dans : Rennes, Mercato.

Considéré comme l’un des centres de formation les plus efficaces de France, le Stade Rennais a vécu un gros coup dur l’été dernier en se faisant piquer deux joueurs, Diop et Isidor, par l’AS Monaco.

Résultat, le club breton a décidé de muscler sa politique en faisant signer professionnel très rapidement ses meilleurs éléments. Cela a été le cas ces derniers mois dans de nombreux dossiers, mais il y a un joueur qui n’a pas encore fait le grand saut, et cela fait forcément parler. Il s’agit d’Eduardo Camavinga, milieu de terrain âgé de seulement 16 ans et qui est considéré comme l’un des grands espoirs des « Rouges et Noirs ».

Présent dans l’équipe réserve de Rennes, en Nationale 3, dès l’âge de 15 ans, Camavinga pourrait ainsi devenir le plus jeune professionnel de l’histoire du Stade Rennais. Une manière de devancer les appels des autres clubs, même si on peut se demander où cette escalade va s’arrêter dans la signature de plus en plus tôt de contrats professionnels des jeunes joueurs.