Matic revient à Rennes et fait une grande annonce

Par Guillaume Conte

Attendu à l'OL pour venir renforcer le milieu de terrain après son bras de fer avec le Stade Rennais, Nemanja Matin va finalement revenir en Bretagne pour faire le point sur sa situation. Il s'est épanché à ce sujet sur les réseaux sociaux.

Parti de Rennes alors que le championnat va reprendre ses droits ce week-end, Nemanja Matic a provoqué la colère et l’incompréhension au sein du club breton. Alors que l’issue semblait être forcément un transfert à Lyon dans les prochains jours, surtout qu’un accord personnel avec l’OL avait été trouvé, le joueur serbe s’est heurté à la fermeté de l’actionnaire principal du club breton François-Henri Pinault. Ce dernier n’a ouvert la porte à aucun départ, et semble en avoir fait une question de principe. Résultat, ce vendredi, Matic est attendu à Rennes pour un retour qui permettra de faire le point sur sa situation. L’ancien milieu de terrain de Manchester United a donné sa version des faits sur Instagram, assurant qu’avait le plus grand respect pour le Stade Rennais et que c’était uniquement un problème familial qui avait provoqué ce départ précipité.

Annoncé à l'OL, Matic rentre à Rennes

« Chers supporters, je tiens à mettre fin à toute spéculation et à dire que l'été dernier, j'ai été honoré par l'invitation du Stade Rennais à être une partie importante d'un projet ambitieux dont avait besoin un joueur de mes caractéristiques et de mon expérience. Après 6 mois passés au club, je ne peux que confirmer que notre club est devenu exceptionnel pour tous les joueurs, en particulier les jeunes. Malheureusement, à cause d’une erreur de ma part, je n'ai pas réussi à concilier ma vie privée à ma vie professionnelle. Je n'ai pas pu inscrire mes enfants à l'école internationale qu'ils fréquentent depuis le début de leur scolarité. C'est pourquoi j'ai été absent ces trois derniers jours pour essayer de résoudre ce gros problème pour moi et ma famille, et demain je retourne à Rennes. Demain, je retourne à Rennes et je vais décider des prochaines étapes en concertation avec le club », a fait savoir Nemanja Matic, qui confirme en tout cas que son arrivée à l’OL, ou ailleurs, est encore lointaine alors que le Stade Rennais va certainement vouloir faire le point avec lui dans un premier temps.