L1 ‍: Mourinho envoie balader Rennes pour Matic

Dans : Rennes.

Par Corentin Facy

Très actif depuis le début du mercato, Rennes aimerait désormais recruter un milieu défensif expérimenté pour compenser le départ de Lesley Ugochukwu, vendu à Chelsea pour près de 30 millions d’euros.

Après s’être renforcé au milieu de terrain grâce aux arrivées de Ludovic Blas en provenance du FC Nantes et d’Enzo Le Fée, arraché à Lorient, le Stade Rennais a bouclé une grosse vente. En effet, Lesley Ugochukwu a été transféré à Chelsea pour 30 millions d’euros, un départ que le club breton cherche maintenant à compenser au sein de son effectif. Et même si Baptiste Santamaria est le titulaire au poste de numéro six, Bruno Genesio veut du lourd pour concurrencer l’ancien Angevin.

Rennes veut Matic, mais...

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Nemanja Matic (@nemanjamatic)

A en croire les informations de L’Equipe, l’une des pistes du Stade Rennais mène à Nemanja Matic, l’expérimenté n°6 de l’AS Roma, passé par Chelsea ou encore Manchester United. Le salaire du Serbe est conséquent mais Rennes semble prêt à faire l’effort nécessaire pour le faire venir. Cette piste n’en reste pas moins compliquée puisque Matic n’est absolument pas poussé vers la sortie par le club de la Louve. Au contraire, le quotidien national nous informe que José Mourinho n’a aucunement l’intention de se séparer de l’un ses ses joueurs de confiance. Homme de base du « Special One » à Rome, Nemanja Matic a disputé 50 matchs toutes compétitions confondues en 2022-2023. Autant dire que l’on imagine assez mal par quel tour de magie le Stade Rennais parviendrait à faire sauter le verrou pour recruter Nemanja Matic cet été.