Mercato : Camavinga fait une Mbappé, le Real applaudit

Dans : Mercato.

A un an de la fin de son contrat, Eduardo Camavinga est sur le départ au Stade Rennais.

Le club breton a bien compris que l’idée de prolonger son contrat était perdue d’avance. Le milieu de terrain, devenu international la saison passée avant de subir un gros contrecoup, ne fait plus autant rêver les grands d’Europe. Mais son prix a logiquement baissé en raison de sa situation contractuelle, et un départ à 30 ME est désormais envisageable. Manchester United, le PSG et le Real Madrid sont souvent annoncés intéressés par sa venue, mais tout ce beau monde semble décidé à attendre encore un an. Il faut dire qu’en juin 2022, Eduardo Camavinga sera libre de s’engager où il veut librement. A l’image d’un certain Kylian Mbappé, qui joue la montre avec le PSG et est annoncé du côté du Real Madrid dans un an.

Et selon le site MadridistaReal, le Real Madrid serait derrière cette situation sans issue pour le Stade Rennais. Le club merengue serait déjà entré en contact avec le clan Camavinga pour lui faire savoir qu’une place au chaud l’attendrait dans un an, en supposant bien évidemment que le milieu de terrain retrouve le niveau qui lui avait permis d’être international tricolore à l’automne. Financièrement, l’opération serait donc blanche pour le Stade Rennais, qui a formé un joueur qui partirait gratuitement, même si Bruno Genesio pourrait compter sur un élément de grande valeur pendant la saison à venir. Il reste à savoir si un autre club va finir par se positionner cet été pour un transfert et couper l’herbe sous le pied du Real Madrid, mais selon The Telegraph, il n’y a aucune chance de voir Eduardo Camavinga prolonger son contrat à Rennes dans les prochains mois.