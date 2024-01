Belmadi se trompe, Rennes lui donne un cours de médecine

Dans : Rennes.

Par Eric Bethsy

Touché à un genou, Amine Gouiri a dû déclarer forfait pour la Coupe d’Afrique des Nations. De quoi provoquer la colère de l’Algérie et de son sélectionneur Djamel Belmadi, recadré par son homologue du Stade Rennais Julien Stéphan ce vendredi.

C’est tendu entre Rennes et l’Algérie. En cause, la blessure au genou d’Amine Gouiri qui l’a contraint à déclarer forfait pour la Coupe d’Afrique des Nations. Un coup dur pour l’attaquant rennais mais aussi pour Djamel Belmadi, furieux contre le club breton qui n’aurait pas communiqué les informations à temps. « Bizarrement, on a reçu un communiqué du Stade Rennais suite à notre demande, puisque c'est le joueur qui nous a indiqué qu'il avait cette douleur au genou qu'on ignorait », a regretté le sélectionneur des Fennecs.

Le message d’Amine Gouiri sur son compte Instagram après l’annonce de son forfait pour la CAN. 💚💔🇩🇿 pic.twitter.com/HQZ5LiN4re — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) January 1, 2024

Sans surprise, ces critiques en provenance d’Algérie ont agacé Rennes. Dans un communiqué, le pensionnaire de Ligue 1 a tenu « à préciser que toutes les informations relatives à la santé d’Amine Gouiri ont été transmises en temps et en heure à sa sélection ». Et au cas où Djamel Belmadi n’avait pas compris le message, son homologue rennais Julien Stéphan en a rajouté une couche en conférence de presse ce vendredi.

Stéphan met les choses au clair

« Amine est très déçu et c'est le premier pénalisé dans cette histoire, a réagi le coach des Rouge et Noir. Sa sélection aussi, mais nous aussi. Il y a eu un avant et un après Clermont, où une douleur au genou assez importante s'est réveillée. Il y a eu une communication immédiate entre le staff du Stade Rennais et celui de la sélection algérienne. Les éléments ont été donnés à ce moment-là. Il fallait voir si la coupure pouvait permettre de récupérer suffisamment. Mais ça n'a pas été le cas. »

« Il sera absent ce week-end et je peux d'ores et déjà annoncer son forfait contre Nice. Il va suivre un protocole médical pour récupérer. Il n'y a pas d'opération mais un protocole décidé par le staff médical qui le tiendra éloigné des terrains pendant quelques semaines, sans savoir combien de temps exactement », a détaillé Julien Stéphan histoire de mettre les choses au clair avec l’Algérie.