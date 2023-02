Ziyech, victime de la guerre PSG-Chelsea

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Alors que tout était bouclé, Hakim Ziyech n'a finalement pas pu rejoindre le PSG en prêt cet hiver. La faute à un retard administratif dont Chelsea est responsable, voire coupable selon les Parisiens. Chelsea aurait-il lancé les hostilités avec le PSG ?

C'était un transfert joué d'avance mais le PSG l'a quand même raté. Même si le club parisien s'est penché sur Hakim Ziyech dans les derniers jours, le prêt du Marocain semblait largement faisable. En quelques heures, le joueur était convaincu à l'idée de venir montrer son talent à Paris. Il a même fait le déplacement, satisfaisant à la visite médicale. Mais, finalement, il a manqué trois minutes aux Parisiens pour boucler l'affaire. La rancœur était tenace au PSG d'autant que le temps ne manquait pas. Mais, Chelsea a envoyé les mauvais documents à trois reprises dans la dernière ligne droite. Cela a tout de l'acte néfaste délibéré.

Chelsea, un vrai ennemi de poids pour le PSG

On le pense en tout cas dans les bureaux de la direction parisienne. Les erreurs étaient bien trop grossières et facilement évitables pour écarter la thèse de l'accident. Chelsea a volontairement privé le PSG de Ziyech et, selon El Nacional, c'est le premier épisode d'une rivalité annoncée. Pour le quotidien catalan, le pouvoir financier du PSG agace et inquiète partout en Europe. Le Real Madrid, le FC Barcelone ou encore le Bayern Munich étaient hostiles au PSG mais Chelsea pourrait augmenter l'intensité de la confrontation.

PSG have described their failed bid to sign Hakim Ziyech as a ‘shambles’ by Chelsea.



[via @SkyKaveh]. pic.twitter.com/9ZXsor7XtF — Football Daily (@footballdaily) February 1, 2023

En effet, si le PSG possède le poids financier du Qatar et ses milliards d'euros, Todd Boehly n'est pas en reste. L'Américain n'a pas trainé depuis son arrivée, montrant à tous l'étendue de sa fortune. Personne n'a plus dépensé que les Blues cet hiver, soit 330 millions d'euros au mercato. Une somme vertigineuse pour prendre Joao Felix, Mudryk, Badiashile ou encore Enzo Fernandez. Des joueurs talentueux mais aussi des potentielles cibles du PSG. Avec le transfert avorté de Ziyech, plus de doute possible. Chelsea se tient prêt à affronter le club parisien en Europe sur le plan financier. Car, sur le plan sportif, les Blues ne partent pas encore favoris à l'heure actuelle.