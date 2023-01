Zidane et Mbappé, Chelsea agresse le PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG rêve de Zidane sur son banc pour entrainer Kylian Mbappé et ses coéquipiers la saison prochaine. Chelsea aussi et Todd Boehly n'est pas du genre à freiner ses ardeurs pour accomplir ses rêves.

Chelsea marque les esprits depuis le rachat du club par Todd Boehly. Non pas sur le terrain, puisque le club londonien s’enlise en Premier League avec un jeu brouillon, un manager dépassé et des joueurs qui rendent des bouillies de football. Mais en terme de recrutement et d’argent dépensé, les Blues font très forts. Encore cet hiver, les recrues à plusieurs dizaines de millions d’euros s’enchainent, et celle de Mudryk au nez et à la barbe d’Arsenal pour 100 ME a estomaqué toute l’Angleterre. Et si le PSG était la prochaine victime de l’inépuisable soif de recrues pimpantes de Chelsea ? La double victime même. C’est ce qu’a laissé entendre le Daily Express au moment de se projeter sur l’été prochain.

Zidane à Chelsea, avec les pleins pouvoirs

En effet, malgré le contrat longue durée signé cet automne au moment de remplacer Thomas Tuchel, Graham Potter ne résistera pas à une saison blanche. Voilà qui pourrait donner le coup d’envoi d’un été complètement fou puisque le média anglais annonce que le propriétaire américain rêve de ce qui se fait de mieux comme manager pour son équipe : à savoir Zinedine Zidane. Le technicien français a l’énorme avantage d’être libre, et donc de pouvoir discuter avec les clubs de son choix pour la saison prochain. Même si, en l’occurence Chelsea a tout de même un manager en place et « Zizou » n’aime pas trop les manoeuvres en coulisses.

Mais l’offre qui va tomber risque bien de montrer au champion du monde 1998 que Chelsea est plus que sérieux. Selon OK Diario, Zidane va se voir proposer un contrat avec un salaire de 50 millions d’euros brut par saison, ce qui en ferait le technicien le mieux payé au monde, devant Diego Simeone. Un argument qui peut vous motiver à apprendre la langue de Shakespeare, la grande faiblesse de Zidane. Car niveau argument favorable, l’ancien coach du Real Madrid aurait le statut de manager et traiterait directement avec Todd Boehly pour le mercato.

Mbappé veut bosser avec Zidane

Et cela permet de rêver très grand puisque Chelsea est persuadé que la venue de Zidane à Stamford Bridge pourrait être la première pièce d’un puzzle qui verrait Kylian Mbappé signer chez les Blues. Impossible à imaginer si une place en Ligue des Champions n’est pas dans l’escarcelle du club londonien. Mais si ça devait être le cas, Chelsea a en tout cas le pouvoir financier de ses ambitions. La Premier League est un championnat qui passionne Mbappé, qui a aussi pu se froisser avec le Real Madrid à force d’y être annoncé et de ne jamais y signer. Et l’été prochain, le vice-champion du monde 2022 ne sera plus qu’à un an de la fin de son contrat, ce qui fera inévitable parler. Et donnera des idées à un club très ambitieux comme Chelsea.

En dépit du coût vertigineux d’une telle double opération, Todd Boehly aurait déjà confié en privé qu’il ne se priverait jamais d’un énorme coup si jamais la possibilité venait à exister. C’est aussi pour cela qu’il fut l’un des clubs les plus insistants pour essayer de faire signer Neymar l’été dernier. Et vu d’Angleterre, on insiste sur la relation forte entre Mbappé et Zidane, notamment avec le tweet de défense du joueur du PSG envers la légende tricolore quand ce dernier a été attaqué par Noël Le Graët. Une collaboration de rêve qui, à l’heure actuelle, a tout de même plus de chances d’arriver à Paris qu’à Chelsea. Mais le club londonien a les moyens de ses rêves et il entend bien frapper un grand coup cet été, dans la foulée de qu’il est en train de réaliser lors du mercato hivernal.