Tout le PSG le veut, le coup de coeur XXL

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Une piste pour changer le visage du PSG fait l'unanimité au sein du club parisien. Il s'agit de celle menant à Maghnes Akliouche, l'une des pépites de l'AS Monaco.

Coincé pour cette saison dans la politique menée par Luis Enrique pour une équipe sans star offensive et avec des joueurs qui doivent monter en puissance pour porter son projet, le PSG envisage tout de même de se renforcer cet hiver. Mais le gros bouleversement aura lieu l’été prochain, surtout si la saison s’avère décevante comme cela en prend la tournure. Un joueur fait l’unanimité dans le club parisien, et la formation de la capitale n’est pas allée le chercher bien loin. Il s’agit de Maghnes Akliouche, qui brille à chaque occasion avec l’AS Monaco, et commence à prendre une réelle ampleur dans le jeu du club de la Principauté. A 22 ans, le Franco-Algérien natif de Tremblay-en-France et passé par la pépinière de Torcy, a clairement franchi un cap et parvient même à briller en Ligue des Champions.

Akliouche évalué à 30 ME, mais ce sera bien plus

Un jeune joueur, international espoir français, avec un gros potentiel mais déjà une belle expérience, voilà un profil qui séduit autant Nasser Al-Khelaïfi, que Luis Campos et Luis Enrique, révèle le compte PSGInside Actus, pour qui Paris va passer à l’action dès la trêve hivernale. Non pas pour le recruter dès le mois de janvier, ce qui parait impossible, mais pour devancer tout le monde et tâter le terrain dans cette opération qui ne pourra se réaliser qu'à l'été 2025. Les dirigeants des deux clubs ont prévu d’aborder frontalement le cas de Magnes Akliouche, qui a récemment prolongé jusqu’en juin 2028 sur le Rocher.

Résultat, l’AS Monaco est clairement en positon de force, et peut même balayer d’un revers de manche la valeur supposée du joueur, qui est de 30 millions d’euros. Vue ses progrès récents et son importance dans le collectif tout comme sa capacité à faire des différences, nul doute qu’un montant bien supérieur sera discuté si jamais les deux clubs venaient à aborder ce sujet. Autre mauvaise nouvelle pour le PSG, la concurrence sera terrible l’été prochain dans ce dossier, puisque le compte insider affirme que le Milan AC, le FC Barcelone, Manchester United, le Borussia Dortmund et l’Ajax Amsterdam rêvent de le faire venir.

Si le parcours pour faire venir Akliouche au PSG est semé d’embuches, son profil a en tout cas le mérite de faire l’unanimité, et même du côté des supporters, il s’agit d’un joueur natif de la région parisienne qui ne laisse pas insensible.