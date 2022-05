Zidane et l’émir du Qatar ensemble à Paris, curieux hasard…

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Alors que l’on évoquait un refus définitif, la piste Zinedine Zidane n’est peut-être pas enterrée pour le Paris Saint-Germain. Le technicien libre de tout contrat se trouve dans la capitale française ce vendredi, en même temps que l’émir du Qatar. Réel indice ou simple coïncidence ?

Entre Zinedine Zidane et le Paris Saint-Germain, ce n’est peut-être pas terminé. La tendance était pourtant négative depuis quelques jours. Dimanche dernier, l’émission Téléfoot affirmait que le Français ne serait pas le successeur de Mauricio Pochettino. Puis la radio RMC venait confirmer cette information le lendemain. De quoi rassurer l’Argentin qui rappelle régulièrement sa volonté de conserver son poste la saison prochaine.

👀 Du beau monde à #RolandGarros : Zinédine Zidane, qui assistera à la finale de Ligue des champions entre le Real Madrid et Liverpool demain #RMALIV pic.twitter.com/MbXwB1vrqt — Eurosport France (@Eurosport_FR) May 27, 2022

Mais que l’entraîneur parisien ne se réjouisse pas trop vite. Car ce vendredi, la présence de Zinedine Zidane dans la capitale française relance les rumeurs. On pourrait penser que l’ancien coach du Real Madrid n'était là que pour assister au match de tennis entre Rafael Nadal et Botic van de Zandschulp à Roland-Garros. Mais comme le souligne Europe 1, il se trouve que la famille du Qatar est elle aussi à Paris en ce moment. Une drôle de coïncidence quand on sait que les dirigeants du Paris Saint-Germain rêvent de Zinedine Zidane depuis de longues années.

Les fans parisiens interpellent Zidane

Les supporters parisiens le savent pertinemment. C’est pourquoi certains d’entre eux ont interpellé le technicien dans les tribunes du court Suzanne Lenglen. « Zidane viens à Paris », pouvait-on entendre entre les points. Si le champion du monde 1998 envisage bien d’entraîner le club francilien, ces marques d’affection ne le laisseront pas insensible. Mais il se pourrait aussi que Zinedine Zidane, toujours attaché au Real Madrid, soit tout simplement en région parisienne afin d’assister à la finale de la Ligue des Champions entre les Merengue et Liverpool samedi au Stade de France.