Après l'enfer de Paris, Messi est enfin heureux à Miami

Par Adrien Barbet

Joueur du Paris Saint-Germain pendant deux saisons, Lionel Messi a vécu un enfer au sein du club de la capitale comme l'avait confié Neymar. Un proche de la Pulga révèle pourquoi sa famille est plus heureuse aux États-Unis.

Vivement critiqué lors de passage mitigé au PSG, Lionel Messi a définitivement quitté l'Europe en rejoignant l'Inter Miami. Une destination qui n'a pas été choisie au hasard, malgré l'intérêt de l'Arabie saoudite ou du FC Barcelone. Le champion du monde argentin a pris l'habitude de passer ses vacances en Floride depuis plusieurs années. C'est à cette occasion que l'un de ses proches a expliqué pourquoi le joueur 36 ans et sa famille sont enfin heureux. Gerry Cea est le propriétaire du restaurant Prima Pasta à Miami. Visiblement, Lionel Messi est un habitué puisque le boss du café de Miami Beach s'est confié lors d'un entretien avec le journal The Athletic sur les raisons qui font que Messi est passé de l'enfer parisien à l'euphorie américaine.

Une affaire de climat pour rendre Messi heureux ?

« Leo est toujours super cool. Sa famille vient depuis 12 ans. Il est toujours si détendu, toujours souriant. Jamais un problème. C'est juste une personne très cool. Leo a eu tellement de pression sur lui pendant toutes ces années. Et maintenant, il est à Miami. Les Messi aiment l'été. Je parlais à Antonela, et oui, ils sont nouveaux ici, mais étant proches de l'Argentine et du temps estival à Miami, c'est pourquoi ils sont heureux » a affirmé celui qui est également musicien, et proche de la famille Messi depuis quelques années. Il ne fait aucun doute que la météo à Paris est drastiquement différente de celle à Miami, qui se rapproche plus d'un climat argentin ou barcelonais. Une donnée qui semble avoir une importance pour Lionel Messi qui affiche un visage beaucoup plus démonstratif depuis sa signature chez les Hérons, malgré les grandes difficultés de l'équipe de David Beckham en MLS. Mais c'est surtout l'absence de pression médiatique et sportive en Floride qui semble ravir l'Argentin, qui avoue avoir mal vécu le changement d'environnement, les bouchons et les premiers mois à l'hôtel lors de son passage dans la capitale française.