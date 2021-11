Zidane entre le PSG et Man Utd, l'insider qatari confirme !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Libre depuis son départ du Real Madrid, Zinedine Zidane est pour l'instant en vacances, mais Zizou pourrait bien rebondir sans même attendre de savoir si Didier Deschamps quittera les Bleus après le Mondial 2022.

L’avenir de Zinedine Zidane suscite un intérêt énorme, son palmarès sur le banc du Real Madrid étant évidemment à même d’attirer les plus grands clubs de la planète. Même si le technicien français a quitté les Merengue après une saison compliquée, il est le coach le plus convoité de la planète. Pour l’instant, et fidèle à ses habitudes, le champion du monde 1998 ne laisse rien transpirer de ses intentions, même s’il est évident qu’il ne prendra pas sa retraite à 49 ans. Nombreux sont ceux qui font de Zinedine Zidane le successeur tout trouvé de Didier Deschamps au poste de sélectionneur de l’équipe de France, lorsque DD sera en fin de contrat après le Mondial 2022 au Qatar. Mais ce scénario est loin d’être écrit, et on voit mal ZZ attendre de savoir ce que fera son ancien coéquipier pour choisir son avenir. Plutôt qu’un avenir chez les Bleus fin 2022 ou plus tard, Zinedine Zidane est régulièrement évoqué pour prendre les commandes de deux clubs, Manchester United et le Paris Saint-Germain.

Zinedine Zidane va-t-il vraiment attendre l'équipe de France ?

Ce week-end, la presse anglaise affirmait même que le board de Mancheter United avait déjà noué des contacts avec le clan Zidane afin de faire du coach français le prochain patron des Red Devils à la place d’un Solskjaer de plus en plus contesté. Pour appuyer leur offre, les dirigeants anglais comptent sur Cristiano Ronaldo et Raphaël Varane, deux joueurs que Zizou apprécie et qu’il connaît très bien pour les avoir eus sous ses ordres au Real Madrid. Manchester United pense donc avoir un avantage, mais à priori le Paris Saint-Germain est également entré dans la danse pour Zinedine Zidane. Face à l’incapacité de Mauricio Pochettino de faire bien jouer Kylian Mbappé, Neymar, Lionel Messi et les autres, Nasser Al-Khelaifi est prêt à confier le PSG à l’entraîneur français, qui est en plus sous contrat avec le Qatar pour un rôle d’ambassadeur du Mondial 2022.

Et du côté de Doha, on confirme en effet qu’un duel entre Manchester United et Paris est toujours en cours pour Zinedine Zidane. Mohammed Al Kaabi, journaliste qatari qui avait été le premier à évoquer la signature de Lionel Messi au PSG, et qui a toujours de bons tuyaux, a été bref mais précis sur ce sujet, en rappelant qu’en octobre dernier il avait déjà annoncé ce duel entre les deux clubs et que c’était toujours le cas, Zidane étant « toujours entre le PGS et UTD ». Le suspense va donc durer, d'autant plus que Mauricio Pochettino et Ole Gunnar Solskjaer sont toujours en poste à Paris et Manchester.