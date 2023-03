Zidane dit oui au PSG, à deux conditions !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Courtisé par le PSG depuis plus d'un an, Zinedine Zidane est désormais prêt à s'asseoir sur le banc du Parc des Princes. Le technicien français prépare son arrivée pour cet été et Christophe Galtier ne devrait pas faire le poids en cas d'accord entre Nasser Al-Khelaïfi et Zizou.

Rejeté par l’équipe de France alors qu’il avait affiché son rêve de prendre les commandes des Bleus, Zinedine Zidane est l’entraineur au chômage le plus demandé en vue de la saison prochaine. Le technicien français a mis les choses au clair même s’il se veut discret dans les médias, il ne compte pas arriver pour jouer les pompiers de service en cours de saison, et prévoit une venue dans un grand club européen, ambitieux, et où il aura des prérogatives importantes sur l’organisation, afin de se donner toutes les chances d’augmenter son palmarès déjà vertigineux. Les clubs qui peuvent lui offrir ces conditions ne sont pas si nombreux.

Mbappé et Luis Campos, c'est non négociable

Il a souvent été question de Chelsea récemment, et le magnat Todd Boehly est capable de lui faire une offre vertigineuse, mais la tendance se confirmer, et selon The Sun, Zidane ne se voit pas du tout entraîner en Premier League. Pas plus que rejoindre la Juventus, qu’il porte dans son coeur, mais dont les problèmes extra-sportifs empiètent sur le niveau de l’équipe, et vont priver la formation du Piémont de Ligue des Champions. Le Bayern Munich a récemment été cité par Don Balon comme un club intéressé par ses services, mais pour le moment, aucun élément n’est venu confirmer cette piste.

Il reste donc deux candidats de prestige, qui font saliver Zizou à des degrés divers. Il s’agit du Real Madrid, qui est bien parti pour mettre un terme à l’aventure de Carlo Ancelotti malgré ses résultats plus que corrects. Mais la méthode de l’Italien a du mal à passer dernièrement, et Florentino Pérez sent que le vestiaire est moins réceptif. Un troisième retour à la Casa Blanca tente forcément le maestro tricolore, qui a ses habitudes et adore le challenge de maintenir le géant madrilène au sommet.

Mais la piste menant au PSG est pour le moment celle qui est la plus sérieusement à l’étude. Selon Marca, Zinedine Zidane est tout simplement tenté de dire oui à Paris si Christophe Galtier devait être débarqué en fin de saison. A moins que Paris ne gagne la Ligue des Champions, l’ancien coach de Lille et de Nice ne fera pas le poids en cas d’accord avec le Ballon d’Or 1998. Les discussions sérieuses devraient débuter au printemps, mais le journal espagnol révèle déjà les deux grosses exigences de Zidane pour prendre les commandes du PSG. Il y a plusieurs données incontournables comme la fin de la collaboration avec Luis Campos, qui a trop d'importance sur les choix au mercato et dont la méthode ne convient pas à Zizou. L'autre point crucial est la conservation dans l’effectif de Kylian Mbappé, que l'entraineur français veut absolument entrainer. Zidane ne s’opposerait par contre pas au départ de Neymar, et aimerait Ousmane Dembélé pour renforcer l’attaque du PSG. Mais ce sont plus des souhaits que des exigences, qui démontrent néanmoins que le champion du monde 1998 sait ce qu’il veut et compte bien négocier au mieux son arrivée à Paris si jamais les planètes devaient s’aligner.