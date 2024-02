Heung-min Son au PSG, Nasser Al-Khelaïfi en rêve

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

L’été dernier, le PSG a réalisé un joli coup sportif mais surtout marketing avec la signature de Lee Kang-In en provenance de Majorque pour moins de 20 millions d’euros.

L’international sud-coréen s’est imposé comme un joueur important dans la rotation aux yeux de Luis Enrique. L’entraîneur du Paris Saint-Germain faisait même de Lee Kang-In un titulaire avant son départ pour la Coupe d’Asie, preuve que le club de la capitale a réalisé un joli coup en le recrutant en provenance de Majorque l’été dernier. Au-delà de l’apport sportif du joueur, c’est sur le plan marketing et financier que le PSG peut jubiler d’avoir signé un tel joueur. En effet, les recettes marketing du club ont explosé grâce au marché asiatique depuis la signature de Lee Kang-In dans la capitale française. A en croire Daniel Riolo, qui fait régulièrement référence à ce sujet important, il ne fait presque aucun doute que le Paris Saint-Germain recrutera un second joueur asiatique lors du prochain mercato estival afin de booster encore davantage cette hype en Asie autour du champion de France en titre.

« Le prochain mercato d'été du PSG sera animé en Asie puisqu'ils (les dirigeants) constatent le carton que fait Lee en termes de business et il est fort probable qu'un deuxième jouer du continent vienne, un Japonais ou un Sud-Coréen. C'est sûr qu'ils vont en faire un (joueur d’Asie) » a lancé le journaliste de RMC dans l’After Foot, sans pour autant lâcher de nom. Chez les supporters parisiens, les regards vont immédiatement se tourner vers la superstar de Tottenham, Heung-min Son. Meilleur joueur asiatique depuis près de dix ans, l’ailier a le profil idéal pour combler le départ d’un joueur tel que Kylian Mbappé. Son nom a déjà été cité au PSG par le passé et nul doute que pour Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos, c’est le moment ou jamais de le faire venir. A la recherche d’un défenseur central, le club parisien pourrait également s’intéresser de près à Kim min Jae, mais il sera plus difficile de convaincre le Bayern Munich de le vendre un an seulement après son transfert en provenance de Naples.