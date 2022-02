Zidane a refusé le PSG, l'explication tombe !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Depuis plusieurs semaines, le PSG tente d’attirer Zinedine Zidane au poste d’entraîneur en lieu et place de Mauricio Pochettino.

Au cœur de l’hiver, d’intenses discussions ont été menées entre l’Emir du Qatar en personne et l’entourage de Zinedine Zidane. Le Paris Saint-Germain rêvait de s’offrir l’ancien entraîneur du Real Madrid pour les fêtes de fin d’année mais finalement, « Zizou » n’a pas accepté de rejoindre le Paris SG. Le natif de Marseille, qui attend que la place se libère en Equipe de France, n’a pourtant pas fermé la porte au PSG. Mais après avoir mené une longue réflexion avec ses proches, il a pris la décision de mettre en stand-by l’offre du club parisien. La faute à quoi ? Selon le journaliste Julien Maynard, en live lundi soir sur les réseaux sociaux de TF1 pour la dernière journée du mercato, c’est le tirage au sort des 8es de finale de la Ligue des Champions qui a refroidi Zinedine Zidane.

PSG-Real, Zidane n'a pas osé

En effet, l’ancien entraîneur du Real Madrid ne s’imaginait pas jouer aussi rapidement contre son ancien club, auquel il est extrêmement attaché. « Si le Paris Saint-Germain n’affrontait pas le Real Madrid (en 8es de finale de la Ligue des Champions le 15 février), peut-être que Zinedine Zidane aurait rejoint le PSG » a lancé le journaliste, pour qui cet élément a été déterminant dans le choix de l’entraîneur français. Cette affiche très spéciale de Ligue des Champions a décidément de grosses conséquences sur le mercato et sur les deux clubs concernés.

Ce maudit tirage au sort

Et pour cause, elle est également très particulière pour Kylian Mbappé, en fin de contrat avec le Paris SG à la fin de la saison et qui a de grandes chances de rejoindre le Real Madrid en juin prochain. Mais au vu de l’affiche qui se profile, impossible bien sûr pour Kylian Mbappé de chanter sur tous les toits qu’il va rejoindre les pensionnaires du Santiago Bernabeu. Il y a donc un gros match à jouer entre les deux clubs, et nombreux sont ceux qui doivent repenser au tirage au sort qui a été refait par l'UEFA après le bug du premier tirage. Le PSG avait alors hérité de Manchester United, et même s'il est impossible de refaire le monde, Zidane aurait peut-être été plus enclin à rejoindre le club français.