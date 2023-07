Zéro star, le mercato du PSG envoie du rêve

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le mercato du PSG n’est pas encore fini, le club parisien étant en quête d’un avant-centre. Mais les premières semaines sont encourageantes avec des recrutements intelligents de la part de Luis Campos.

En recrutant Lucas Hernandez, Milan Skriniar ou encore Marco Asensio et Manuel Ugarte, le Paris Saint-Germain s’est renforcé sans trop tarder au mercato. L’objectif est maintenant de trouver un avant-centre et si possible un ailier droit afin de peaufiner l’effectif à la disposition de Luis Enrique. Les deux rêves du PSG se nomment Harry Kane et Bernardo Silva, même s’il sera très difficile de faire venir les stars de Tottenham et de Manchester City.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

Quoi qu’il en soit, le début de mercato du Paris Saint-Germain est très encourageant. Car malgré l’absence de grande star à l’exception peut-être de Lucas Hernandez, le recrutement effectué par Luis Campos semble cohérent. Avec la nomination d’un entraîneur tel que Luis Enrique, réputé pour faire très bien jouer ses équipes et faire progresser les joueurs dont il dispose, le club de la capitale est possiblement à un tournant de son histoire récente. C’est en tout cas ce dont veut croire Florent Gautreau, lequel a exprimé cet avis sur l’antenne de RMC.

Florent Gautreau kiffe le mercato du PSG

« On sent un virage au PSG avec un excellent entraîneur en la personne de Luis Enrique et la volonté de construire ce qui ressemble vraiment à une équipe de foot. Asensio, Ndour, Skriniar, peut-être Bernardo Silva… Tu as vraiment des choses intéressantes. Je suis très hypé par le mercato du PSG, ils vont reprendre Xavi Simons et le prêté c’est très intelligent, la nomination de Luis Enrique à la place de Galtier c’est excellent. Luis Enrique avec l’effectif de Paris, j’ai envie de voir ça, de voir la progression des joueurs comme Zaïre-Emery et d’autres. Le PSG est peut-être abandonné ce qui a fait son histoire récente avec les stars. Un virage est pris car Messi est parti, Mbappé va partir, tu essaies de faire partir Neymar » a indiqué le consultant de l’After Foot, très enthousiaste face au mercato estival réalisé pour le moment par les dirigeants du Paris Saint-Germain. Et ce n’est pas terminé même si tout dépendra en grande partie de l’issue du feuilleton Kylian Mbappé.