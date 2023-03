Zaïre-Emery mis sous pression, Galtier est innocent

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche, le PSG reçoit le Stade Rennais en Ligue 1. Les champions de France seront amputés de nombreux joueurs pour la réception des Bretons au Parc des Princes.

Comme très souvent depuis le début de la saison, l'effectif du PSG ne sera pas complet pour une rencontre de Ligue 1. Ce dimanche en fin d'après-midi (17h05) face au Stade Rennais, les champions de France devront faire avec les moyens du bord. La défense sera notamment décimée, avec les absences déjà acquises de Nordi Mukiele, Presnel Kimpembe ou encore Achraf Hakimi. Sergio Ramos et Marquinhos sont eux incertains. On devrait donc voir évoluer en défense des titis parisiens. El Chadaille Bitshiabu et Warren Zaïre-Emery devraient être titularisés par Christophe Galtier. Le dernier cité, qui prend de plus en plus de poids au sein du PSG, sera attendu au tournant par certains observateurs. C'est le cas de Vikash Dhorasoo.

Zaïre-Emery, plus de temps à perdre

Le problème des critiques de Galtier envers Zaïre-Emery après Reims, Bitshiabu après le Bayern ou aujourd'hui Pembélé après Brest est double :



• Il pourrait être sévère avec les jeunes joueurs dans l'intimité du vestiaire mais ne pas les fustiger publiquement

• Il ne pointe… https://t.co/Xf4yiOoooU — EspoirsduFootball (@EspoirsduFoot) March 17, 2023

Sur le plateau de La Chaine L'Equipe, le consultant a en effet indiqué qu'il attendrait beaucoup de Zaïre-Emery contre Rennes et plus globalement sur la fin de saison. « Je vois le PSG s’imposer face à Rennes. Et puis, c’est également le moment pour certains joueurs de confirmer. Je pense à Warren Zaïre-Emery. Il doit confirmer, montrer qu’il a le niveau pour jouer au PSG. Pour le moment, on le juge forcément beaucoup sur sa jeunesse », a notamment indiqué Vikash Dhorasoo, conscient du potentiel du milieu de terrain de 17 ans. A noter que certaines informations précisent que Warren Zaïre-Emery pourrait être testé en défense centrale ce dimanche face à Rennes, lui qui a déjà évolué à certains postes qui ne sont pas le sien, notamment en Ligue des champions face au Bayern Munich. A lui de saisir sa chance et de prouver qu'il sera difficile pour le PSG de s'en passer dans les prochaines années. Auteur de 20 matchs avec le club de la capitale depuis début de la saison toutes compétitions confondues, le natif de Montreuil a planté 2 buts mais surtout impressionné par la maturité de son jeu.