Zaïre-Emery, le miracle est en marche au PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Amoindri à quelques jours du match face à Dortmund, le PSG voit avec surprise et surtout un bon oeil, deux de ses titulaires revenir plut tôt que prévu.

Warren Zaïre-Emery, blessé dans la foulée de sa première sélection avec l’équipe de France, devait être forfait jusqu’à la fin de l’année civile pour le PSG. Il était bien présent à l’entrainement collectif ce jeudi 7 décembre, avec trois semaines d’avance sur le programme de reprise. Le staff parisien est bien sûr très attentif à l’état de sa cheville, et ne prendra aucun risque si les sensations ne sont pas bonnes. Mais pour le moment, le capitaine des Bleuets est bien présent, et cela à six jours du match décisif à Dortmund. Cela confirme son apparition déjà effectuée ce mercredi pour une reprise tout en douceur, mais bien réelle. Il n’a en tout cas pas pris part à l’opposition, et se réserve toujours pour ne pas aggraver ou rechuter.

En revanche, pour Marquinhos, blessé lui aussi à la trêve internationale, l’optimisme est de mise sachant que le Brésilien ne se ressent plus de sa cuisse et a de grandes chances de faire partie du groupe pour le match de mercredi en Allemagne.