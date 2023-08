Zaïre-Emery et Luis Enrique, coup de foudre au PSG

Dans : PSG.

Très en vue pendant la préparation du Paris Saint-Germain, Warren Zaïre-Emery a tapé dans l’œil de Luis Enrique. Le profil du milieu de terrain correspond aux attentes de l’entraîneur parisien dont la philosophie de jeu semble de plus en plus claire.

Pas suffisamment aligné au goût des supporters la saison dernière, Warren Zaïre-Emery aura peut-être davantage de temps de jeu avec Luis Enrique. Le successeur de Christophe Galtier n’hésite pas à s’appuyer sur de jeunes talents. D’ailleurs, le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain a accordé sa confiance au milieu de 17 ans lors des matchs de préparation. Résultat, l’Espagnol a aimé ses prestations.

« Warren est l’un des meilleurs jeunes en France, a complimenté Luis Enrique ce vendredi en conférence de presse. On est ouvert sur le mercato pour améliorer l’effectif, mais aussi pour prendre soins de nos jeunes. Warren fait partie de ces joueurs de grande qualité. » Le titi appréciera, tout comme il valide les idées de jeu du technicien. Warren Zaïre-Emery semble identifier une philosophie à la barcelonaise. Ce qui n’est pas pour lui déplaire.

« Il ne nous a pas parlé de Xavi, mais… »

« Tout le monde le connaît, avec sa philosophie de jeu offensive qui me convient très bien, même si je peux aussi défendre, a commenté le milieu polyvalent dans les colonnes du Parisien. Je pense que le coach me fait confiance. Il est très proche des joueurs, nous parle beaucoup, prend le temps d’expliquer, que ce soit en groupe ou à la vidéo, lors de séances individuelles. Il est là pour que nous soyons le plus fort possible en tant qu’équipe. Il ne nous a pas parlé de Xavi, Busquets ou Iniesta, mais je pense qu’il essaye de reproduire avec nous ce qu’il a pu mettre en place avec le Barça. » Là où le coach parisien avait remporté la Ligue des Champions en 2015.