Youth League : Le PSG se qualifie avec Ethan Mbappé

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

5e journée de Youth League

Stade : Georges Lefèvre

Score : PSG 3-1 Maccabi Haïfa

Buts pour Paris : Yoram Zague (12e), Ismaël Gharbi (52e), Christ Mukelenge (65e)

But pour Haïfa : Sapir Razon (78e)

Grâce à un match maitrisé, les U19 du PSG se qualifient pour les huitièmes de finale de la Youth League suite à leur victoire 3-1 face au Maccabi Haïfa. Ethan Mbappé a honoré sa première titularisation dans la compétition.

Les jeunes titis parisiens voulaient faire propre face aux Israéliens sans Bitshiabu et Zaïre-Emery. Si Paris a semblé ne pas forcer son talent, Christ Mukelenge a été la révélation du match côté PSG avec un but en solo, ainsi qu'une très bonne prestation dans l'entrejeu. Malgré les bonnes intentions des Verts, le PSG a surclassé Haïfa, notamment en remportant la bataille du milieu de terrain avec une belle prestation d'Ethan Mbappé, le petit frère de l'attaquant vedette du PSG qui a connu sa première titularisation en Youth League à seulement 15 ans. Paris se déplacera le mercredi 2 novembre à Turin pour valider sa première place et éviter des barrages.