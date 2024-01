Yoro bloqué à Lille, le PSG tente un passage en force

Dans : PSG.

Auteur de performances remarquées avec le LOSC, Leny Yoro attire du beau monde sur le marché des transferts. Jusqu’ici, Lille et son président Olivier Létang ont fermé la porte à un départ du défenseur central. Mais l’avertissement n’a pas dissuadé le Paris Saint-Germain qui continue son pressing auprès du jeune talent.

En laissant filer José Fonte l’été dernier, Lille n’avait sans doute pas imaginé qu’un défenseur central de 18 ans deviendrait le nouveau patron de sa charnière. C’est pourtant bien Leny Yoro qui s’est imposé avec autorité. Le jeune talent formé au club nordiste connaît une évolution impressionnante. Son entraîneur Paulo Fonseca n’est pas le seul bluffé par sa précocité.

Lille veut prolonger Yoro

En équipe de France Espoirs, le sélectionneur Thierry Henry fait déjà appel au Lillois. Tandis que les plus grosses écuries européennes se tiennent à l’affût. On parle notamment du Real Madrid et du Real Madrid parmi ses courtisans. Mais qu’importe, le LOSC ferme catégoriquement la porte à son départ. « On va garder cet effectif », a encore répété le président Olivier Létang après la victoire contre Lorient (3-0) dimanche dernier.

L’hypothèse d’un transfert écartée, Lille espère plutôt prolonger son défenseur central actuellement sous contrat jusqu’en 2025. Pas de quoi dissuader le Paris Saint-Germain et son conseiller sportif Luis Campos. Selon les informations de Foot Mercato, le Portugais continue de pousser pour obtenir la signature de Leny Yoro.

Le dirigeant parisien tente de convaincre le Dogue et son entourage, en lui assurant notamment que le club de la capitale lui fera une place dans l’effectif pour lui permettre de s’exprimer. Le Bleuet serait considéré comme la priorité absolue du Paris Saint-Germain. A tel point que Luis Campos aurait mis en attente toutes les autres pistes pour renforcer la charnière centrale. La résistance du LOSC sera donc mise à rude épreuve.