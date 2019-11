PSG : Neymar Ballon d’Or en 2020 à Paris, il le sent bien

Dans : PSG.

Au Brésil, les anciennes gloires sont en général assez unanimes sur l'avenir de Neymar.

Malgré la bonne cote dont jouit le PSG dans le pays du football-roi, seul un retour au FC Barcelone, un meilleur niveau de jeu et ainsi une plus grande exposition peuvent permettre à l’ancien prodige de Santos de retrouver son meilleur niveau. Ce n’est pas l’avis de Kaka, ancien Ballon d’Or lors de ses grandes années au Milan AC, et qui ne voit pas forcément Neymar devoir quitter Paris pour connaitre la consécration. Il lui manque simplement un grand titre.

« Je pense que Neymar est proche de son meilleur niveau. Neymar est l’élément clé d’une équipe, et il lui faut juste un titre collectif. S’il gagne une Ligue des Champions, ou plus tard une Coupe du monde. Si le PSG remporte par exemple la Ligue des Champions avec Neymar en joueur décisif, il sera le meilleur joueur du monde. Le talent, tout le monde le sait, il l’a », a confié l’ancien milieu de terrain à l’émission Aqui Com Benja. Personne ne remet en effet en doute le talent de Neymar, même s’il serait temps qu’il soit présent avec le PSG dans les moments décisifs pour démontrer qu’il a bien le niveau pour être un jour Ballon d’Or. Pour le moment, étant donnée ses deux premières années parisiennes, il ne fait même plus partie de la liste des 30 finalistes en 2019…