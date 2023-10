Xavi Simons s’éloigne du PSG, l’imbroglio continue

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

C’est le grand flou autour de Xavi Simons, prêté une saison par le PSG à Leipzig et dont on ignore tout de l’avenir pour la saison prochaine.

Après une saison réussie aux Pays-Bas au PSV Eindhoven, Xavi Simons est en train de réussir son deuxième prêt, cette fois du côté du RB Leipzig en Allemagne. Le milieu offensif prêté par le Paris Saint-Germain a déjà marqué 3 buts et délivré 4 passes décisives toutes compétitions confondues et chez les supporters, on regrette pour une grande majorité le départ de l’international néerlandais au début du mercato estival alors que par la suite, Lionel Messi et Neymar ont quitté le club.

Un accord pour prolonger le prêt de Xavi Simons à Leipzig ?

Sous les ordres de Luis Enrique, Xavi Simons aurait pu gratter du temps de jeu dès cette saison mais désormais, l’important pour le PSG est que le jeune prodige de 20 ans s’éclate à Leipzig et revienne plus fort encore à Paris en juin prochain… à condition qu’il revienne. Et à ce sujet, c’est toujours le grand flou puisque selon les informations de Bild, un accord serait en passe d’être trouvé entre Xavi Simons, Leipzig et Paris afin de prolonger d’une saison le prêt sans option du joueur, soit jusqu’en juin 2025.

Une information relativement étonnante dans la mesure où le PSG avait la ferme intention d’intégrer Xavi Simons dans sa rotation dès la saison 2024-2025. Peu de temps après l’information divulguée par Bild, plusieurs comptes insiders ont affirmé l’inverse. C’est par exemple le cas de PSGInside_Actus, qui explique que le PSG a la ferme intention de récupérer Xavi Simons cet été d’autant que Luis Enrique regretterait profondément qu’il ne soit pas dans son effectif cette saison.

Luis Enrique aimerait récupérer Xavi Simons

Le journaliste Abdellah Boulma estime de son côté qu’il est trop tôt pour savoir de quoi sera fait l’avenir de Xavi Simons. « Aucune discussion n’a récemment eu lieu entre le PSG et Leipzig au sujet de Xavi Simons. Les pourparlers concernant l’avenir de l’international néerlandais auront lieu l’année prochaine. Toutes les options restent ouvertes ». Y compris celle d’un départ l’été prochain, ce qui serait tout de même très étonnant et sans doute mal vécu par les supporters, qui attendent avec impatience de voir Xavi Simons sous les couleurs du Paris Saint-Germain.