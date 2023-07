Xavi Simons au PSG jusqu'en 2027, il part en prêt à Leipzig

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain a officialisé ce mercredi le retour de Xavi Simons, qui avait quitté dimanche le PSV Eindhoven. Le jeune milieu offensif international néerlandais ne jouera cependant pas sous le maillot du PSG la saison prochaine puisqu'il est prêté à Leipzig.

« Après une saison passée au PSV Eindhoven, Xavi Simons est de retour au Paris Saint-Germain jusqu’en 2027. Le milieu offensif néerlandais sera prêté au club allemand du RB Leipzig pour la saison 2023-2024.

Né à Amsterdam le 21 avril 2003, Xavi Simons a signé son premier contrat professionnel lors de son arrivée au Paris Saint-Germain dans le courant de l’été 2019, en provenance de la formation du FC Barcelone. C’est en février 2021, à l’occasion d’un match de Coupe de France face au SM Caen, qu’il fait ses débuts avec l’équipe première du PSG. Au mois de juillet 2022, alors qu’il compte 11 apparitions toutes compétitions confondues et 1 passe décisive sous le maillot rouge et bleu, le milieu offensif néerlandais s’engage en faveur du PSV Eindhoven. Il réalise une saison exceptionnelle avec le club hollandais, totalisant 22 buts et 12 passes décisives en 48 matches. Il est notamment sacré co-meilleur buteur d’Eredivisie avec 19 réalisations et remporte la Supercoupe des Pays-Bas ainsi que la Coupe des Pays-Bas. Ses prestations ont permis à Xavi Simons de s’ouvrir les portes de l’équipe nationale des Pays-Bas et de célébrer sa première sélection lors du huitième de finale de la Coupe du Monde FIFA 2022 au Qatar, contre les États-Unis. Le Paris Saint-Germain souhaite une très belle saison à Xavi avec le RB Leipzig », indiquent les champions de France dans un communiqué. L'an dernier, Xavi Simons avait quitté le PSG pour signer au PSV, mais Paris avait une option pour le faire revenir, avec l'accord de ce dernier.