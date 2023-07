Xavi Simons signe au PSG, le PSV l'officialise

Après une saison très réussie au PSV Eindhoven, Xavi Simons avait la possibilité de revenir au Paris Saint-Germain. Ce dimanche, le club néerlandais annonce que le jeune milieu offensif a effectivement décidé de signer au PSG.

Cette fois, ce n’est pas une rumeur, puisque le PSV l’a officialisé, Xavi Simons a été autorisé à quitter le stage de préparation du club néerlandais en Autriche afin de signer au Paris Saint-Germain. Lorsque le milieu international néerlandais avait rejoint Eindhoven l'été dernier, le PSG avait prévu d'inclure une clause lui permettant de faire revenir Xavi Simons moyennant le paiement de 6 millions d'euros. Mais, il fallait également l'accord du joueur et visiblement, c'est donc le cas. Il est vrai que sous le maillot du PSV, l'international néerlandais a brillé avec 19 buts en Championnat. Pourtant, ces derniers jours, Eindhoven semblait avoir confiance concernant la suite de la carrière de Simons aux Pays-Bas.

Xavi Simons has departed from the PSV training camp in Austria to complete a transfer to Paris Saint-Germain.