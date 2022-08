Xavi Simons au PSG, Al-Khelaïfi signe le chèque

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec le PSG cet été, Xavi Simons s’est engagé en faveur du PSV Eindhoven aux Pays-Bas.

Si le Paris Saint-Germain a accepté de laisser partir Xavi Simons en fin de contrat, c’est car le club de la capitale dispose d’une option prioritaire de rachat pour seulement 4 millions d’euros. Autrement dit, le PSG peut prendre la décision de faire revenir l’international espoirs néerlandais à la fin de la saison. Et selon les informations de L’Equipe, la probabilité de revoir l’ancien Barcelonais au PSG en 2023-2024 est très élevée. Il faut dire que Xavi Simons n’a pas raté ses grands débuts avec le PSV Eindhoven, où il bénéficie d’un temps de jeu important. En l’espace de seulement quelques matchs, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain a réussi à se mettre en évidence, ce que les dirigeants parisiens n’ont pas manqué.

Le PSG intéressé par le retour de Xavi Simons

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Xavi Simons (@xavisimons)

C’est ainsi que selon le quotidien national, il est fort probable de revoir Xavi Simons au PSG la saison prochaine. Une hypothèse d’autant plus crédible que le joueur est toujours en contact avec plusieurs cadres du vestiaire parisien. « Je suis vraiment content de mon transfert au PSV. Moi-même et tout le monde autour de moi sommes convaincus de ce choix. J'ai un très bon pressentiment à ce sujet. Le PSV est un grand club bien sûr. L'ambition exprimée par la direction m'a rendu encore plus enthousiaste. J'ai parlé à l'entraîneur et il m'a beaucoup parlé du projet que le club a lancé. Je sais comment il veut jouer et comment il voit mon rôle là-dedans. Je suis à un moment de ma carrière où je dois commencer à enchaîner les minutes » a de son côté expliqué Xavi Simons, concentré sur ses performances et sur la saison qui l’attend avec le PSV Eindhoven. Car s’il rêve sans doute d’un retour marquant à Paris lors du prochain mercato, Xavi Simons sait que cela passe avant tout par de grandes performances aux Pays-Bas.