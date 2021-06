WTF : Un transfert étonnant, Griezmann fait grimacer Mbappé

Dans : PSG.

Au cœur des rumeurs à l’approche du mercato, Kylian Mbappé restera au PSG selon son président Nasser Al-Khelaïfi.

« Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre » a confié Nasser Al-Khelaïfi, catégorique dans les colonnes du journal L’Equipe. Et pourtant, Kylian Mbappé sera un joueur de Newcastle en 2026. C’est tout du moins l’improbable scénario réalisé par Antoine Griezmann dans sa partie de Football Manager. Dans une vidéo sympathique publiée par l’Equipe de France sur les réseaux sociaux, l’attaquant du FC Barcelone, à la tête de Newcastle dans le célèbre jeu de simulation de football, explique comment il a hissé les Magpies au sommet jusqu’à la victoire en Ligue des Champions. Le recrutement de Kylian Mbappé pour 135 ME n’y est pas étranger.

Après avoir nargué Ousmane Dembélé, également grand fan de Football Manager, Antoine Griezmann fait savoir à Kylian Mbappé qu’il l’a recruté à Newcastle. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette nouvelle n’a pas fait sauter au plafond l’attaquant du Paris Saint-Germain. Hilare, l’ancien Monégasque répond notamment à Antoine Griezmann « Il ne fait pas chaud là-bas hein », une réponse qui provoque les rires de « Grizou » et d’Ousmane Dembélé, assis à côté dans l’avion pour le retour de Nice à Paris en milieu de semaine dernière après le succès de l’Equipe de France contre le Pays de Galles lors du premier match de préparation avant l’Euro 2021. Une scène qui prouve en tout cas, si cela était nécessaire, que le groupe constitué par Didier Deschamps s’entend à merveille. De bon augure avant le second match amical, mardi face à la Bulgarie au Stade de France. Un match pour lequel, selon les informations de L’Equipe, Kylian Mbappé et Antoine Griezmann seront titulaires, une nouvelle fois au côté de Karim Benzema.