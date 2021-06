PSG : Pochettino et Mbappé, Al-Khelaïfi fait une annonce

Dans : PSG.

Suite à une fin de saison compliquée, le Paris Saint-Germain tourne la page dans un certain flou, puisque l’avenir de Mauricio Pochettino est remis en cause, tout comme celui de Kylian Mbappé…

Les derniers temps sont durs au sein du club de la capitale française. Il y a quelques semaines, le PSG a tout perdu sur le terrain, entre une chute dans le dernier carré de la Ligue des Champions contre Manchester City et un échec en L1 face au LOSC. Pour enfoncer le clou, Paris doit maintenant faire face aux doutes autour du futur de son entraîneur. Vu que ces derniers jours, le nom de Pochettino a été évoqué à Tottenham. Mais pour Nasser Al-Khelaïfi, cela n’est qu’une rumeur.

« Il a encore deux ans de contrat, c'est notre coach »

« À la fin de la saison, j'ai eu deux réunions avec Pochettino, deux ou trois heures à chaque fois. Il ne m'a jamais dit qu'il voulait partir. Il n'a jamais eu une attitude laissant penser qu'il voulait partir. C'est tout l'inverse. Il était totalement impliqué sur les sujets : le club, la structure, l'organisation, ce dont il a besoin pour la saison prochaine... Il échange presque tous les jours avec Leonardo à propos du mercato, des joueurs, etc. Cette situation me contrarie vraiment, ce n'est pas convenable. Il est là depuis janvier, il a encore deux ans de contrat, c'est notre coach. Pour lui comme pour Mbappé, des gens essaient de nous perturber. Mais on est ensemble. Personne ne nous divisera en agissant ainsi », a prévenu le président du PSG sur L’Equipe.

« Il gagnera le Ballon d'Or pendant des années »

Concernant le champion du monde français, le dirigeant qatari est toujours aussi franc : Mbappé sera un joueur du PSG la saison prochaine. « Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre. Tout ce que je peux dire est que ça avance bien. J'espère qu'on trouvera un terrain d'entente. C'est Paris, c'est son pays. Il a une mission, pas seulement être un joueur de foot mais promouvoir le Championnat de France, son pays et sa capitale. C'est un garçon fantastique, comme personne et comme athlète. Il est un des meilleurs joueurs actuels et il gagnera le Ballon d'Or pendant des années, j'en suis sûr à 100 %. Il a tout ce qu'il faut pour prolonger ici », a balancé NAK, pour qui aucun club européen n’a les moyens de s’offrir Mbappé. Surtout que le PSG veut avoir la meilleure équipe possible la saison prochaine pour tenter de remporter enfin la Champions.