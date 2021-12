PSG : Kylian Mbappé prêt à lâcher la France

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Neuvième du dernier Ballon d’Or, Kylian Mbappé rêve un jour de devenir le meilleur joueur au monde comme Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo. En tout cas, l’attaquant du PSG met toutes les chances de son côté pour cela, même au niveau des langues.

Depuis son plus jeune âge, Kylian Mbappé a été formaté pour devenir une star du football mondial. Un objectif qu’il a atteint avant même ses 20 ans en gagnant la Coupe du Monde 2018 avec l’équipe de France. Depuis, l’attaquant tricolore ne cesse de s’améliorer. Auteur de neuf buts et de douze passes décisives depuis le début de la saison sous le maillot du PSG, Mbappé monte les marches les unes après les autres. En 2022, il essayera de remporter le dernier grand trophée qu’il lui manque en club, à savoir la Ligue des Champions. Dans la foulée de cette réussite ou de cet échec avec le PSG, Mbappé aura un grand choix à faire à propos de son avenir. Puisqu’en juillet prochain, il sera libre de tout contrat. S’il refuse toujours de prolonger son bail, l’ancien Monégasque se voit peut-être déjà du côté de Madrid.

« Aujourd’hui, tu ne peux pas être une star internationale et ne parler que français »

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Quoi qu’il en soit, Mbappé est fin prêt à quitter la France pour rejoindre un championnat étranger, et notamment la Liga ou la Premier League. C’est en tout cas ce qu’il a confié dans une interview accordée à Thierry Henry. « Mon anglais, mon espagnol ? Je parle bien ces deux langues. C’est parce que j’ai voulu être un grand joueur de foot, un personnage public et quelqu’un d’important. Aujourd’hui, tu ne peux pas être une star internationale et ne parler que français. Ça n’a aucun sens. Il faut savoir s’adapter à son monde. Si un jour, je vais en Angleterre ou en Espagne, je saurais parler la langue du pays directement. Mais ce n’est pas pour un transfert que j’ai appris ces langues. Si ça me sert, tant mieux. Au passage, on ne va pas s’en priver ! », a lancé, sur Amazon Prime Vidéo, Mbappé, qui a donc un plan de carrière en tête depuis toujours. Mais à partir de la saison prochaine, celui-ci pourrait ne plus passer par la L1 et le PSG.