WTF : Neymar, c'est Lady Gaga au PSG

Outre ses ses performances footballistiques avec le PSG et le Brésil, Neymar fait aussi parler de lui avec ses coupes de cheveux. Et cela ne doit probablement rien au hasard.

Neymar avec les cheveux roses, Neymar chauve, la star brésilienne du Paris Saint-Germain a trouvé un moyen de faire parler de lui sur les réseaux sociaux alors même qu’il est au repos depuis deux semaines. Si certains s’amusent des changements capillaires de l’attaquant du PSG et de la Seleçao, d’autres estiment que Neymar a non seulement la liberté de se permettre ce genre de délire, mais qu’en plus cela contribue à faire parler de lui, ce qui est le but pour un footballeur dont l’impact marketing est mondial et surtout énorme.

Dans Le Parisien, David Lucas, qui n’est pas le cousin de Jean Lucas ou de Lucas Moura mais un coiffeur qui a de nombreuses stars dans sa clientèle, explique pourquoi Neymar utilise sa coupe de cheveux comme un vrai outil de communication. « Pour moi, Neymar est d’une liberté absolue. Nous, comme la plupart des gens, ne changeons jamais de tête. Lui il est totalement libre. Il s’est tatoué le corps de choses qu’il gardera à vie, alors que peut-il craindre d’excentricités capillaires puisque les cheveux se renouvellent ? C’est rapide et facile de changer. D’autant qu’il joue de tout, la forme, la texture, la couleur, la barbe. Et puis c’est une star. Il est un peu comme Lady Gaga, à la fois il s’amuse, mais il sait aussi que ça va faire parler ! », explique le coiffeur. Il suffira à Neymar de qualifier le Paris Saint-Germain pour la suite de la Ligue des champions pour qu’on parle positivement de lui, quels que soient ses choix au niveau du look.