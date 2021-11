Wanda Nara plume Mauro Icardi, révélations à Dubaï

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG peut souffler, le couple Mauro Icardi - Wanda Nara semble s'être réconcilié et profite de la trêve à Dubaï. L'Argentin va-t-il enfin se remettre au football ?

C’est repos pour les joueurs parisiens en fin de semaines. Les éléments non convoqués pour les matchs internationaux peuvent en effet couper trois jours, et c’est une chose rare dans la saison. Avant la prochaine séance, lundi matin, les joueurs du PSG vont donc profiter de cette coupure et Mauro Icardi ne s’est pas fait prier. L’attaquant argentin est en opération reconquête, et il continue de faire de sa vie de couple un feuilleton très suivi sur les réseaux sociaux. Ce jeudi, il a ainsi été vu se balader dans les rues de Paris avec son épouse, Wanda Nara, et a même été photographié par des passants. Magie de l’aviation, les deux époux étaient ensuite à Dubaï quelques heures plus tard, pour passer quelques jours de vacances et profiter de cette pause. Les clichés enchaînant moments tendres, câlins et paysages exotiques se sont multipliés sur le compte des deux tourtereaux, qui ont visiblement décidé de se remettre ensemble.

Icardi donne tous son argent à Wanda

La presse suit bien évidemment de près ces aventures qui influent directement sur le PSG, Mauro Icardi ayant déjà zappé plusieurs entraineurs et un match pour essayer de remettre de l’ordre dans son couple. Accusé d’avoir trompé son épouse, l’ancien buteur de l’Inter Milan ne peut en tout cas clairement pas se permettre un divorce. La presse argentine relaye ainsi les détails de la société qu’ont monté Wanda Nara et Mauro Icardi pour gérer les intérêts de l’attaquant du PSG. Et il s’avère que la société World Marketing Football est celle qui permet à Wanda Nara de négocier en son nom propre, mais aussi de récupérer les droits, les gains et les avoirs de Mauro Icardi. Et ce jusqu’en 2050. Si cela peut surprendre à l’extérieur, l’Argentin du PSG avait déjà expliqué que cette situation ne le dérangeait pas, lui qui est parfaitement capable de s’habiller avec un simple Pancho à bas prix et se dit détaché des choses matérielles. En attendant, le jet privé et le séjour 5 étoiles à Dubaï permettent tout de même au couple de profiter pleinement de cette petite trêve. Et le PSG dans tout ça, il espère certainement récupérer Mauro Icardi enfin régénéré et mentalement prêt pour la fin d’année civile, dans une saison que l’Argentin traverse pour le moment comme un fantôme.