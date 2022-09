Wanda Nara est « toxique », Mauro Icardi se défoule

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

La semaine dernière, Wanda Nara et Mauro Icardi, prêté par le PSG à Galatasaray, ont officiellement mis fin à leur relation.

Sur son compte Instagram, la très populaire Wanda Nara a publié il y a quelques jours un message afin d’officialiser sa séparation avec Mauro Icardi. « C'est très douloureux pour moi de vivre ce moment. Cependant, compte tenu de ma visibilité et des choses qui ressortent des spéculations médiatiques, je préfère que vous le sachiez de ma part. Je n'ai rien d'autre à déclarer et je ne donnerai aucun détail sur cette séparation » a publié la mannequin et journaliste au sujet de sa séparation avec Mauro Icardi, l’attaquant prêté par le Paris Saint-Germain à Galatasaray. Mais quelques jours plus tard, ce feuilleton nous tient de nouveau en haleine après la publication de captures d’écran dans lesquels Mauro Icardi n’est pas tendre avec son ex-femme, qu’il juge « toxique ».

Mauro Icardi envoie bouler Wanda Nara

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 𝕄𝔸𝕌ℝ𝕆 𝕀ℂ𝔸ℝ𝔻𝕀 (@mauroicardi)

Sur son compte Instagram, Mauro Icardi a publié certaines conversations avec Wanda Nara. Sur les captures d’écran publiées par l’ex-attaquant du Paris Saint-Germain, on peut s’apercevoir que l’ex-femme de l’avant-centre argentin lui demande où il se trouve, ce qu’il fait ou encore avec qui il est. Mais visiblement, Mauro Icardi a bien l’intention de profiter de son nouveau statut de célibataire. « Maintenant, tu veux aussi gérer ma vie alors que l’on est séparés ? Tu es toxique » a notamment publié Mauro Icardi à Wanda Nara, laquelle ne cesserait de contacter l’attaquant du PSG afin de lui demander des comptes, et cela malgré leur séparation. Une attitude de Wanda Nara qui ne passe pas auprès de Mauro Icardi, lequel a été mené en bateau de longs mois par la mannequin, notamment au cœur de la saison dernière, lors d’un break qui avait fendu le cœur de l’attaquant du PSG. Cela avait d’ailleurs marqué un tournant dans la saison de Mauro Icardi, lequel a totalement disparu des radars depuis ce moment-là.