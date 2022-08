Wanda Nara à Istanbul, le PSG se met à rêver

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Sous la houlette de Luis Campos et d’Antero Henrique, le Paris Saint-Germain cherche à se défaire de certains poids. Mais les négociations avec Mauro Icardi, Idrissa Gueye ou Ander Herrera sont pour le moins compliquées…

La dernière ligne droite du mercato estival s’annonce bouillante du côté du club de la capitale française. Alors que le gros du recrutement est fait, Christophe Galtier n’espérant plus que l’arrivée d’un nouveau défenseur central pour aborder cette saison de manière sereine, les mouvements s’annoncent encore nombreux dans le sens des départs. Après Thilo Kehrer, vendu à West Ham pour 12 millions d’euros au cours des derniers jours, certains Parisiens font aussi faire leurs valises. Si Éric Junior Dina-Ebimbe est le prochain sur la liste, vu qu’il s’apprête à signer à l’Eintracht Francfort, le jeune joueur parisien sera suivi par d’autres. Comme Mauro Icardi ? La direction du PSG l’espère fortement.

Direction la Turquie pour Icardi ?

PSG : l’agent d’Icardi en Turquie, Gueye et Herrera en discussions

Mis au placard par Galtier depuis le début de la saison, sachant que le coach français ne compte pas sur lui, l'international argentin tente actuellement de trouver une porte de sortie à Turquie. Ces dernières heures, Wanda Nara était effectivement à Istanbul pour discuter de l’avenir de son mari avec Galatasaray et Fenerbahçe. Si le premier club cité est le plus intéressé, le deal est loin d’être fait. Tout simplement parce qu’Icardi ne veut pas quitter le PSG, et lâcher son énorme contrat, aussi facilement. C’est donc pour cette raison que Wanda Nara complique les choses en réclamant une « compensation financière en cas de transfert vers un autre club ». En tout cas, sa présence en Turquie laisse de l'espoir quand à la volonté du clan Icardi à enfin trouver une porte de sortie.

Gueye et Herrera réclament aussi des indemnités

Une conclusion que le PSG aimerait favoriser, surtout qu’Icardi n’est pas le seul à réclamer de l’argent pour fuir le Parc des Princes. En effet, selon les informations du Parisien, Idrissa Gueye et Ander Herrera veulent eux aussi des indemnités. Respectivement pistés par Everton et l’Athletic Club de Bilbao, les deux milieux « ne partiront qu’en cas d’accord sur ce point afin de compenser leur future baisse de salaire ». Une situation difficile, sachant que d’autres joueurs sont également poussés dehors comme Julian Draxler ou Rafinha…