PSG : La Coupe de la Ligue est morte, Nasser Al-Khelaïfi a une idée

Dans : PSG, Coupe de la Ligue, Coupe.

Cela a été décidé avec une facilité déconcertante. Devant l’absence de diffuseurs, la Coupe de la Ligue a été supprimée cette semaine lors du conseil d’administration de la LFP.

Une compétition qui datait des années 1990 et qui avait fini par s’installer dans le paysage du football français. Difficilement toutefois puisque malgré les coups de pouce, primes financières, équipes exemptées des premiers tours et accès le plus rapide à l’Europe, les clubs ne la jouaient à fond qu’à partir des demi-finales. Même la présidente de la LFP, Nathalie Boy de la Tour, a voté pour sa suppression, c’est dire si plus personne n’y croyait.

Les solutions de remplacement ont rapidement été écartées et le calendrier devrait donc être allégé de quelques dates. A moins que l’idée de Nasser Al-Khelaïfi ne fasse son chemin, lance L'Equipe. Le président du PSG aimerait que la France s’inspire de ce qui se réalise en Espagne, où une « Supercoupe » au début du mois de janvier regroupera les finalistes de la Coupe nationale et les deux meilleures équipes du championnat, pour des demi-finales et une finale à disputer à l’étranger. Ainsi, l’Atlético et le Real Madrid, Valence et le Barça se retrouveront pour cette compétition de prestige afin de lancer l’année. Une opération qui pourrait rapporter jusqu’à 35 ME aux clubs concernés et de belles affiches pour les diffuseurs.