Verratti revient à Paris pour faire la fête, il embarque les joueurs du PSG

Par Alexis Rose

Même s’il a quitté le PSG l’été dernier pour s’envoler vers le Qatar, Marco Verratti revient souvent à Paris pour retrouver ses anciens coéquipiers du PSG. Cela a notamment été le cas ce week-end à l’occasion de son anniversaire.

Marco Verratti a longuement été le chouchou du Parc des Princes. Arrivé en tant qu’inconnu en provenance de Pescara en 2012, le milieu de terrain est devenu un véritable leader du PSG. Auteur de 416 matchs sous le maillot du PSG, l’Italien est même le troisième joueur le plus capé de l’histoire du club francilien derrière Jean-Marc Pilorget et Marquinhos, mais devant des légendes comme Safet Sušić, Mustapha Dahleb ou Luis Fernandez. Autant dire que le Petit Hibou fera toujours partie des enfants du PSG. Mais son histoire avec le PSG est terminée, sachant que Luis Enrique l’a poussé vers la sortie lors du dernier mercato. Un départ que le joueur de 31 ans regrette forcément. « J'avais un grand club, avec de grands objectifs, la possibilité de gagner chaque année la Ligue des Champions et de jouer avec de grands joueurs. J'étais dans une ville magnifique, j'avais tout », a récemment expliqué Verratti sur Al-Kass Sports Channel.

Verratti embarque des joueurs du PSG pour faire la fête

C’est donc pour se rappeler au bon souvenir de son époque au PSG que Verratti revient souvent à Paris. Désormais joueur d’Al-Arabi au Qatar, l’Italien a par exemple profité de quelques jours de repos pour venir fêter son anniversaire dans la capitale française. Dans la nuit de samedi à dimanche, alors que Paris avait battu Montpellier vendredi, une fête s’est déroulée dans le bar du palace parisien Le Bristol. Lors de cette soirée, Verratti avait notamment invité des joueurs du PSG, comme Kylian Mbappé, Presnel Kimpembe ou Lucas Hernandez. Une soirée qui risque de faire polémique puisqu’en embarquant des joueurs du PSG avec lui, Verratti va peut-être se mettre ses anciens dirigeants à dos, vu que Paris jouera un match important de Ligue des Champions dans deux jours du côté de Milan…