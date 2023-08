Verratti en Arabie Saoudite, une nouvelle offre tombe

Malgré un premier refus du PSG, l’Arabie Saoudite est loin d’avoir dit son dernier mot dans le dossier Marco Verratti et a soumis une nouvelle offre.

Marco Verratti en Arabie Saoudite, le feuilleton est loin d’être terminé. Depuis plusieurs semaines, l’international italien du Paris Saint-Germain fait l’objet d’un intense forcing de la part du club d’Al-Hilal. Une première offre à hauteur de 30 millions d’euros a été formulée, mais celle-ci a été balayée d’un revers de la main par Nasser Al-Khelaïfi. Peu ouvert à un transfert du natif de Pescara, le président du PSG a rigolé devant le montant de l’offre saoudienne pour Verratti, un joueur qu’il valorise à près de 80 millions d’euros, une somme qui avait effrayé l’Atlético de Madrid début juillet.

Understand Al Hilal have improved their proposal for Marco Verratti in the recent days; from €30m up to €45m fixed fee 🔵🇸🇦



🔴🔵 PSG president Nasser Al Khelaifi has still no intention to accept at current conditions. If bid won't be way higher, Verratti could stay at PSG. pic.twitter.com/BwRzWnu7TY