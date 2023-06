La trahison de Mbappé dévoilée, l'accord avec le Real est proche

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

L'actualité autour de Kylian Mbappé est toujours aussi chaude, mais une dernière information risque encore de faire monter la température avec les négociations en cachette du clan Mbappé avec le Real Madrid.

Les effets d’annonce effectuées par le clan Mbappé dans la foulée de la fin de la saison du Paris SG ont provoqué un tremblement de terre au sein du club de la capitale. La réaction a été vive puisque cette lettre comprenant l’intention de ne pas prolonger son contrat n’a pas été comprise par les dirigeants. Ces derniers ont tenu à faire connaitre leur plan, à savoir de conserver leur attaquant vedette s’il venait à prolonger son contrat ou bien le vendre pour effectuer une transaction record.

Le Real se méfie de Mbappé, mais négocie quand même

Deux semaines après ce coup de semonce signé Mbappé, qu’en est-il donc réellement de la situation, alors que le PSG se dit prêt à réellement se séparer de son meilleur joueur à condition que cela débouche sur un énorme transfert ? Selon Sports Zone, la situation continue d’évoluer vers un divorce qui se dessine doucement. La preuve, malgré ses annonces sur sa certitude qu’il sera toujours au PSG la saison prochaine, et qu’il n’y avait aucun doute à ce sujet, Mbappé négocie actuellement avec le Real Madrid selon le compte spécialisé. Les deux camps se sont rapprochés, même si Florentino Pérez ne veut absolument pas ouvrir la porte avant d’avoir la certitude que le coup est jouable. Le président de la Casa Blanca s’est déjà fait avoir à plusieurs reprises avec l’ancien monégasque, et il ne fera pas le premier geste pour mettre encore plus le feu à ce dossier. Cela n’empêche visiblement pas les discussions discrètes, et Sports Zone annonce donc un accord quasiment trouvé pour un futur contrat si jamais Mbappé devait venir au Real, avec un salaire très conséquent

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Tout serait donc dans une situation beaucoup plus avancée que celle qui est décrite. Surtout que la presse madrilène est aussi sur le point de sentir le vent du changement. Pour Bernarbeu Digital, média local, il ne fait aucun doute que tout est mis en oeuvre pour que Kylian Mbappé arrive en Espagne rapidement, et donc pas dans un an. Le départ de Karim Benzema aura été un élément décisif pour obliger les Merengue à se bouger, même si c’est bien l’attaquant français qui a relancé la perspective d’un transfert avec sa lettre incendiaire. De là à dire que tout était calculé et que ce changement de club retentissant va avoir lieu, il y a beaucoup de monde qui hésite à l’affirmer à 100 %. Surtout étant donné l’historique chargé du début de carrière de Kylian Mbappé, et sa capacité à feinter le Real Madrid en ce qui concerne ses choix sportifs.