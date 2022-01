Vannes se prend 4-0 et applaudit le PSG

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Malgré la défaite lourde encaissée des mains du PSG 0-4 en seizièmes de finale de coupe de France, Vannes ne retient que du positif de cette soirée. Un match de rêve devant un beau public et face à un adversaire parisien aussi fort que respectueux.

La tâche était compliquée face à une équipe taillée pour les sommets européens, mais le Vannes Olympique Club ne regrette en rien le tirage au sort qui l'a vu croiser le fer avec le PSG. Ce seizième de finale n'aura pas été le plus serré avec une victoire facile 0-4 des Parisiens à la Rabine. Cependant, la soirée a été belle pour les Vannetais qui ont offert un match courageux à leurs supporters face à une équipe parisienne sérieuse. Le président du VOC, Maxime Ray n'a retenu que « du positif » de cette soirée autant par l'attitude de son équipe que celle de son prestigieux adversaire.

Geste de classe des Parisiens qui ont laissé toute la recette

Le président vannetais a apprécié l'attitude du PSG sur la pelouse mais aussi la classe de ses dirigeants comme il l'a indiqué au journal Ouest-France. Les Parisiens qui ont été très généreux concernant la recette du match et Maxime Ray « remercie le PSG » pour ce geste. « On a affronté une équipe de classe mondiale. On a essayé de faire bonne figure, donc je suis content des joueurs qui n’ont rien lâché. Et notamment en fin de première période et en début de seconde, où on a produit du jeu, on a eu des phases de conservation du ballon, on a eu quelques tirs. Mais on a vu la classe des Verratti et Mbappé. Quand ces deux-là accélèrent, ils sont intouchables. […] On a eu des dirigeants du PSG, notamment Leonardo, qui a été un gentleman, très respectueux », a t-il confié. Si ce geste peut sembler naturel, les clubs de Ligue 1 n'y sont pas contraints. En janvier 2020, l'OM avait par exemple refusé de donner ses recettes à Trélissac, occasionnant une petite polémique.