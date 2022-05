Valérie Pécresse présidente du PSG, Gueye peut trembler

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Ancienne candidate à la présidence de la République, et patronne de la région Ile-de-France, Valérie Pecresse exige du PSG qu'il sanctionne Idrissa Gueye, soupçonné de ne pas avoir voulu jouer avec le maillot spécial dans le cadre d'une campagne contre l'homophobie.

Avec 4,79% des voix lors du premier tour des élections présidentielles, la présidente de la région Ile-de-France a probablement ressenti ce que les supporters du PSG ont vécu lorsque Karim Benzema a marqué le troisième but en Ligue des champions à Bernabeu. Avec une différence importante, à savoir que ces derniers n’ont pas eu à payer le salaire des joueurs parisiens, Valérie Pécresse devant rembourser, elle, un crédit de plusieurs millions d’euros contracté pour financer sa campagne électorale. Cependant, si ce lundi l’élue s’occupe du Paris Saint-Germain, ce n’est pas pour demander un peu d’argent à Nasser Al-Khelaifi, mais pour exiger du patron du PSG qu’il sanctionne Idrissa Gueye, qui n’a pas joué samedi soir contre Montpellier au prétexte supposé qu’il ne voulait pas arborer les couleurs arc-en-ciel du mouvement LBGT sur son maillot. Plusieurs sources confirment que si le milieu de terrain parisien était bien dans les tribunes de la Mosson, avant de partir au Qatar avec ses coéquipiers, il n’a pas souhaité participer au match pour ce motif. L’an dernier déjà, Idrissa Gueye était « malade » lors du week-end consacré à la lutte contre l’homophobie.

Idrissa Gueye au coeur d'une polémique sur fond d'homophobie et de religion

Bien évidemment, le joueur du Paris Saint-Germain n’est pas le premier à ainsi refuser de jouer avec un élément arc-en-ciel. Il y a quelques saisons, plusieurs footballeurs avaient ainsi « oublié » de mettre le brassard qu’il devait arborer dans le cadre de cette opération. Mais forcément, cela ne rend pas plus excusable l’attitude d’Idrissa Gueye. Alors, Valérie Pécresse veut que ce dernier ne passe pas entre les gouttes. « Les joueurs d’un club de football, et ceux du PSG en particulier, sont des figures d’identification pour nos jeunes. Ils ont un devoir d’exemplarité. Un refus d’Idrissa Gana Gueye de s’associer à la lutte contre l’homophobie ne pourrait rester sans sanction ! », a réclamé l’élue des Républicains. A voir les réactions sur les réseaux sociaux, cette demande de Valérie Pécresse ne fait pas l’unanimité, notamment parce que personne n’a apporté la preuve que le joueur avait bien refusé pour ce motif, certains rappellent que 48 heures avant le match, Gueye avait organisé une soirée caritative et pouvait prétendre à du repos.