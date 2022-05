Idrissa Gueye : homophobie ou pas, le PSG accusé !

Dans : PSG.

Attendu sur le terrain de Montpellier avec le Paris Saint-Germain samedi, Idrissa Gueye n’était toutefois pas présent sur la feuille de match. La faute au flocage arc-en-ciel porté par tous les joueurs de L1 pour lutter contre l’homophobie.

Idrissa Gueye a ses convictions et il n’est pas prêt à marcher dessus pour un match de football. C’est en tout cas ce qu’il a confirmé le week-end dernier. Annoncé comme un titulaire potentiel du PSG face au Montpellier Hérault samedi, l'international sénégalais a finalement décidé de boycotter cette rencontre. Pour quelle raison ? Selon les informations de RMC Sport, « Idrissa Gueye n'a pas voulu jouer avec un maillot au flocage arc-en-ciel pour la journée de lutte contre l'homophobie et en soutien à la communauté LGBTQ+ ». Après la victoire de Paris sur la pelouse de La Mosson, Mauricio Pochettino avait été assez flou sur l’absence de Gueye, alors qu’il était initialement présent dans le groupe. « Idrissa a effectué le voyage à Montpellier, mais pour des raisons personnelles il a dû sortir de la feuille de match. Mais il n’était pas blessé », avait lancé le coach du PSG devant la presse.

Idrissa Gueye ne valide pas le flocage arc-en-ciel

💥 Gueye n’a pas participé à la victoire du PSG sur la pelouse de Montpellier. Le Sénégalais n’était pourtant pas blessé. Une absence qui interpelle alors que les Parisiens ont porté un maillot au flocage arc-en-ciel pour lutter contre l’homophobie.https://t.co/Px1Gus2ypP — RMC Sport (@RMCsport) May 15, 2022

Une réponse qui avait interpellé, et la raison de l'absence de Gueye est donc maintenant connue et pas forcément étonnante au final. Puisque la saison passée, le joueur de 32 ans avait déjà raté la réception de Reims en fin de saison à cause d’une… gastro-entérite. Une excuse qui n’était pas vraiment passée à l’époque, même si son entourage avait démenti toute forme de boycott. Ce qui en était pourtant un comme cette saison. Quoi qu’il en soit, cette information ne va pas vraiment plaire à la Ligue de Football Professionnel, qui se démène pour annihiler les insultes homophobes dans les stades autour de la date du 17 mai, journée mondiale contre l’homophobie.

Si cette absence est motivée par son refus de porter le maillot avec le flocage arc-en-ciel, c'est une honte absolue. Et si son absence est motivée par la fatigue de son gala en semaine, bah c'est tout aussi honteux finalement 😀#PSG #Gueye #LeClubMed #MHSCPSG https://t.co/595ZQgcWo2 — Nicolas Puiravau (@nikop17) May 15, 2022

Néanmoins, plus que ce week-end de solidarité, c'est le boycott volontaire du match par Idrissa Gueye qui fait parler ces dernières heures. Et cela donne comme souvent lieu à des propos musclés dans les deux sens, entre boycott assumé et revendiqué et manque de solidarité pour la cause défendue.