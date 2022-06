Une piste folle, Icardi donne de faux espoirs au PSG

Dans : PSG.

Absent des plans du Paris Saint-Germain pour la saison prochaine, Mauro Icardi intéresse du monde en Italie. Le promu Monza rêve d’attirer l’attaquant argentin. Mais malgré l’espoir laissé par l’administrateur délégué Adriano Galliani, cette piste n’a que très peu de chances d’aboutir.

Dans la longue liste d’indésirables du Paris Saint-Germain, Mauro Icardi arrive en tête. Son salaire confortable ne correspond absolument pas à son statut de remplaçant. Et le changement d’entraîneur ne devrait pas inverser sa situation. L’Argentin, forcément dans l’ombre de Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar cette saison, n’a pas saisi les rares opportunités offertes par Mauricio Pochettino, notamment à cause d’une condition physique insuffisante. Autant dire que Mauro Icardi ne sera pas simple à refourguer cet été.

Icardi plaît toujours en Italie

L’ancien joueur de l’Inter Milan possède encore une cote intéressante en Italie. Mais chacun de ses courtisans transalpins a fini par reculer après s’être renseigné. On a en effet parlé de la Juventus Turin, du Milan AC ou de la Roma ces derniers mois, en vain puisque les revenus de l’avant-centre représentent un obstacle insurmontable. Il faut aussi rappeler que le Paris Saint-Germain ne compte pas brader son joueur sous contrat jusqu’en 2024. Cela n’a pourtant pas empêché Monza d’étudier le dossier.

Et d’après son administrateur délégué Adriano Galliani, l’hypothèse d’une arrivée de Mauro Icardi n’est pas totalement à exclure pour le promu en Serie A. « Je ne me souviens pas d'avoir dit "c'est impossible", a confié le dirigeant dans des propos relayés par le Corriere dello Sport. Mais ce sont des joueurs dont les salaires et les prix sont absolument hors de portée. » Même dans le cadre d’un prêt, on voit mal comment Monza pourrait conclure une telle opération. La presse italienne évoque les bonnes relations entre Adriano Galliani et l’agent de l’attaquant Wanda Nara. Mais il en faudra plus pour débloquer ce dossier qui ralentit le mercato du Paris Saint-Germain.